Panchina Napoli, le mosse del Psg possono sbloccare la scelta azzurra

La corsa per la successione a Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli sembra prendere sempre più la forma di una gara ad eliminazione. Ad uscire di scena nelle ultime ore è stato quello che sembrava il battistrada. Vincenzo Italiano, infatti, non si muove da Firenze. La sconfitta nella finale di Conference League ha complicato il possibile approdo in azzurro del tecnico di origini siciliane, che rispetterà il contratto con il club toscano, come deciso in un incontro cordiale con la dirigenza viola. De Laurentiis aveva anticipato che sarebbe entrato in gioco solo se Italiano si fosse liberato spontaneamente dalla sua attuale società e senza pagamenti di clausole.

Effetto domino grazie al Psg?

I giorni passano e diventa sempre più complicato strappare ad un’altra squadra un allenatore già impegnato, del range di quelli che potrebbero fare al caso del Napoli. A sbloccare la scelta azzurra per la panchina, però, potrebbero essere indirettamente le mosse del Paris Saint Germain. Il club transalpino – come riferisce dalla Francia “Rmc Sport”, sempre ben informato sugli affari parigini – attraverso Luis Campos avrebbe comunicato martedì scorso a Christophe Galtier l’intenzione di non confermarlo anche per la prossima stagione. Le due parti dovranno negoziare un accordo finanziario amichevole per l’uscita dal club del tecnico. Trattative, che però, non sarebbero ancora iniziate.

Un’intesa tra il Psg e Galtier agevolerebbe sicuramente un possibile approdo all’ombra del Vesuvio del 56enne trainer marsigliese, con un'esperienza al Monza da calciatore, a cui De Laurentiis aveva già pensato anche due anni. L'ingaggio del mentore di Victor Osimhen ai tempi del Lille, però, è di quelli di molto importanti e il presidente azzurro dovrà fare un sacrificio qualora alla fine decidesse di scegliere proprio lui come successore di Spalletti.

Ad approdare, invece, al Parco dei Principi potrebbe essere alla fine il tedesco Julian Nagelsmann, un altro nome accostato al Napoli nelle scorse settimane al pari di Xabi Alonso, Luis Enrique e Thiago Motta, gli altri tecnici in corsa per la panchina del Psg. La scelta che verrà fatta dai parigini, dunque, potrebbe sortire un effetto domino che andrebbe a sistemare altre tessere del mosaico europeo degli allenatori.

Le altre ipotesi

Quella di Galtier, però, non è sicuramente l’unica ipotesi in piedi per il club partenopeo. Resiste l’alternativa dell’’usato sicuro’ incarnata da Rafa Benitez, pista mai tramontata e sempre viva. Non va trascurato anche il nome di un altro allenatore esperto che conosce bene il campionato italiano come Rudi Garcia, che De Laurentiis avrebbe incontrato a Roma nei giorni scorsi.

Più complicate, invece, le suggestioni estere sì prestigiose, ma che sembrano di difficile attuazione anche per una questione di lingua e di mancata esperienza in Italia, che portano ai nomi dell’ex River Plate Marcelo Gallardo e di Brendan Rodgers, ex Liverpool, Celtic e Leicester.