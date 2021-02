CALCIOMERCATO NAPOLI - Ultime ore di trattative: tutte le notizie sugli azzurri

Chiusura alle 20,00 per la finestra invernale di mercato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Ultimo giorno di trattative per la finestra di calciomercato invernale, che chiuderà i battenti questa sera alle ore 20,00. E' un finale di mercato abbastanza tranquillo per il Napoli, che ha piazzato nei giorni scorsi tre colpi in uscita come le cessione di Milik al Marsiglia, Llorente all'Udinese e Malcuit alla Fiorentina.

Ounas al Crotone

Adam Ounas è ormai ad un passo dal Crotone. L'esterno d'attacco di proprietà del Napoli sembra ormai aver accettato la sua nuova destinazione e dopo la prima parte di stagione in prestito al Cagliari, è pronto ad approdare in Calabria con la stessa formula di trasferimento.

Il Parma ci prova per Callejon

Il Parma tenta un clamoroso colpo in chiusura di mercato. Il club emiliano - secondo quanto riferisce Sky Sport - starebbe provando a portare alla corte di Roberto D'Aversa l'ex Napoli Josè Maria Callejon, che sta trovando poco spazio alla Fiorentina.

Maggio rescinde con il Benevento

L'ex vice-capitano del Napoli Christian Maggio saluta dopo due anni e mezzo il Benvento. Questo il comunicato ufficiale del club sannita: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Christian Maggio per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi anni, per l'attaccamento alla maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

"Grazie per l’attaccamento alla maglia, per la tua esemplare professionalità e per aver guidato da Capitano la squadra dei record! In bocca al lupo e buona fortuna Christian!", il tweet di commiato della squadra campana dal terzino.