Pedullà: "De Laurentiis ha chiamato Sarri per chiedergli di tornare, ma lui ha rifiutato"

Clamorosa indiscrezione sulla panchina del Napoli svelata da Alfredo Pedullà a Sportitalia. Secondo quanto riferito dal noto giornalista, Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta di Verona, avrebbe contattato Maurizio Sarri per chiedergli di tornare, da subito, alla guida della squadra azzurra.

L'ex tecnico della Juventus ha però declinato l'invito, rifiutando l'offerta del patron partenopeo.

"Dopo la sconfitta di Verona a me risulta che De Laurentiis, imbufalito, abbia telefonato a Maurizio Sarri chiedendogli di tornare al Napoli. De Laurentiis gli ha detto anche che si sarebbe messo lui a disposizione per l'eventuale discorso della risoluzione con la Juve. L'unica vera priorità del presidente azzurro, nonostante sono stati fatti altri nomi, era quella di convincere Sarri a tornare a Napoli. L'allenatore è rimasto un po' sorpreso dalla telefonata di De Laurentiis, ha ascoltato, ha ringraziato e gli ha detto che in questo momento non vuole tornare. Gli ha detto che in questo periodo di pandemia la sua priorità è quella di restare alla finestra. Tutto ciò è un'ulteriore conferma dei rapporti ormai ai minimi storici tra Gattuso e De Laurentiis", ha rivelato Pedullà.