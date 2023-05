Benitez: "Ho lavorato duramente per restare aggiornato. Sarò pronto per la prossima sfida, qualunque essa sia"

"Il gioco cambia continuamente. Da quando ho lasciato l'Everton all'inizio del 2022, ho lavorato duramente per rimanere aggiornato su qualsiasi sviluppo. La regola del calcio di rinvio cambia, per esempio. Ho analizzato come lo fanno i diversi team; in che modo l'utilizzo di passaggi corti, medi o lunghi influisce sul successo delle squadre; come giocare contro un 3-4-3 , contro un muro basso 5-4-1 o contro una squadra che ha l'80% di possesso palla. Proprio come all'inizio del mio viaggio, guardo sempre il calcio e studio il gioco. Farò in modo di essere pronto per la prossima sfida, qualunque essa sia". Così si è espresso Rafa Benitez in una lettera pubblicata su "The Coaches' voice". Il tecnico spagnolo è tra i possibili sostituti di Luciano Spalletti al Napoli in caso di addio.

Gli inizi

"Quando avevo 13 anni prendevo sempre appunti sulla mia squadra: il Real Madrid. Non ero abbastanza bravo per giocare nella loro squadra maggiore, ma mi piaceva il calcio. Mi allenavo tutto il tempo. Crescendo, ho avuto un problema al ginocchio. Così, a 26 anni, mi sono ritirato e sono andato a lavorare con l'Under 16 del Real Madrid. Quando sei un giocatore del Real Madrid , devi vincere ogni partita. Quando sei un manager, c'è ancora più pressione. Come giocatori condividi la responsabilità, ma l'allenatore o l'allenatore sei l'unico. E devi vincere ogni anno. Da giovane allenatore, ho viaggiato per vedere tutti i nostri avversari. A quel tempo, viaggiavo anche molto in Italia e chiedevo ad altri allenatori di sistemi e tattiche, parlando sempre di calcio. Arrigo Sacchi era il mio idolo, ma anche Fabio Capello e Claudio Ranieri. Ho guardato Ranieri per qualche giorno quando era alla Fiorentina, e passavo il tempo a fargli domande".

La finale di Istanbul contro il Milan

"All'intervallo a Istanbul , sotto 3-0, il mio discorso di squadra è stato difficile. Il mio inglese oggi è migliorato, ma non è ancora nemmeno la mia seconda lingua. Avevo iniziato a prepararmi per quello che stavo per dire sul 2-0, poi abbiamo subito un terzo gol che ha reso tutto ancora più difficile. La prima cosa è stata solo mantenere i giocatori calmi, perché la loro testa era bassa: “Stai calmo. Non abbiamo niente da perdere adesso”. Questo era il punto: non avendo nulla da perdere, dovevamo solo iniziare a costruire qualcosa. Era importante che rimanessi calmo. I giocatori si aspettavano soluzioni da me, quindi dovevo essere calmo per fornirle. Avevo bisogno di analizzare le cose, il che richiede esperienza, e di usare le mie conoscenze per prendere le decisioni giuste. Anche se ti sbagli, i giocatori devono sentire che hai un'idea e che hai ragione. Ti seguiranno se lo fanno. Ti seguiranno quando passerai alla difesa a tre dopo il 3-0 in finale. Il piano di gioco era cambiato all'intervallo, ma nella ripresa abbiamo giocato bene e siamo riusciti a segnare tre gol. Non sono molte le persone che hanno quei ricordi. Non sono molti quelli che hanno vinto quei trofei. Vincere un trofeo così, in quella specie di finale, è qualcosa che non si può dimenticare. È un'esperienza che porti con te per sempre".

L'esperienza al Napoli