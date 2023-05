Calciomercato Napoli - Gazzetta sulla questione allenatore: "De Laurentiis in contatto con Benitez"

Aurelio De Laurentiis lo ha chiarito in apertura della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro. "Di mercato oggi non si parla". Il presidente del Napoli ha dribblato le domande sulla cena di una settimana fa con Spalletti, definendolo un incontro "del buon umore, nell'amicizia, di ringraziamento".

Il tecnico sabato scorso in conferenza stampa aveva affermato che di futuro avrebbe parlato la società, quando lo avrebbe ritenuto opportuno e di non poter dire nulla sull'incontro con il presidente per non invadere campi che non fossero i suoi.

Secondo la Gazzetta dello Sport ogni discorso su un eventuale prolungamento del tecnico toscano, che ha ancora un anno di contratto con il sodalizio azzurro, sarebbe bloccato. De Laurentiis - riferisce la 'rosea' - è in contatto da tempo con Rafa Benitez, ex tecnico azzurro dal 2013 al 2015 vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana sulla panchina partenopea.