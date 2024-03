Verso Barcellona-Napoli: spagnoli senza sette uomini

Dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Torino, il Napoli punta Barcellona per una partita che potrebbe valere più di mezza stagione. In palio ci sono i quarti di finale di Champions League. Si parte dal risultato di 1-1 dell'andata, maturato grazie ai gol di Lewandowsky e Osimhen. Xavi e Calzona si avvicinano al match in maniera differente, soprattutto dando uno sguardo all'infermeria.

Se il tecnico napoletano dovrebbe riavere Rrahmani, in panchina col Torino, e Ngonge, l'ex centrocampista blaugrana conta gli infortunati e sarà costretto a reinventare il centrocampo. Non ci saranno Gavi, Pedri e De Jong, punti fermi della mediana catalana. Resteranno ai box anche Ferran Torres, Balde e Marcos Alonso. Saranno recuperati Raphina e Lamine Yamal.

In casa azzurra da monitorare le condizioni di Politano, uscito acciaccato dalla sfida di venerdì sera al Maradona. In caso di necessità pronto Raspadori nel ruolo di esterno destro. A sinistra, probabile il ritorno da titolare di Olivera, al posto di Mario Rui, mentre è certo l'impiego di Traorè in luogo di Zielinsky, visto che il polacco è fuori dalla lista Champions, così come Demme e l'oggetto misterioso Dendoncker. Con l'assenza di Cajuste, ancora infortunato, il Napoli non avrà centrocampisti di ruolo in panchina.