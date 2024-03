Calzona dopo Napoli-Torino: "Se continuiamo così, andremo lontano. Con il Barça senza paura"

"Io sono contento della squadra, ha creato, è stata ordinata, non ho da dire niente, abbiamo concesso poco, il Toro non è una squadra abituata a subire e noi abbiamo avuto una grande supremazia. Se continuiamo così andremo lontano". Così Francesco Calzona ha commentato il pari interno contro il Torino ai microfoni di Sky Sport.

Kvaratskhelia

"Lui è un ragazzo speciale, gli ho chiesto alcune cose e le sta facendo molto bene ma io sono contento anche di altri, faccio un nome su tutti ovvero Mario Rui. Ho bisogno di avere gente che faccia pressing, la squadra fino all'ultimo minuto ha dato il massimo per raggiungere la vittoria. Abbiamo iniziato un percorso, le gare ravvicinate ci fanno allenare poco, ci vuole tempo ma non ce l'abbiamo, sono molto contento di ciò che abbiamo fatto ma il merito è dei ragazzi che hanno mostrato tanta disponibilità non solo sotto l'aspetto tattico, sono ragazzi fantastici che hanno voglia di fare bene".

La difesa

"La sfortuna non c'entra, il dato che prendiamo sempre gol è oggettivo e dobbiamo migliorare perché non va bene. Non è la difesa, ma dobbiamo fare meglio tutti, l'unico problema è che c'è poco tempo per allenare alcune cose, si va per priorità e non nei dettagli ma i ragazzi stanno crescendo, ci sta di concedere qualcosa anche per la voglia di raggiungere il risultato pieno ma aggiusteremo anche questo".

L'arbitraggio di Orsato

"L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che abbiamo giocato poco come tempo effettivo, magari ci poteva stare qualche minuto in più di recupero".

Il modulo

"In questo momento non ci sono piani B perché devo dare certezze alla squadra, cambiare in continuazione significherebbe solo mettere confusione. Si va avanti su questa strada per dare solidità e certezze".

Il Barcellona

"Prepariamo il Barcellona come le altre partite, noi siamo il Napoli e siamo una squadra forte, dobbiamo fare la nostra partita senza paura contro un avversario che sappiamo essere forte. Oggi la squadra è uscita dal campo dispiaciuta ma convinta dei propri mezzi".