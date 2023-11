E' un Napoli subito "mazzarriano": gli azzurri lottano e vincono a Bergamo con l'Atalanta

E' un Napoli già "mazzarriano" quello ammirato a Bergamo in casa dell'Atalanta. Gli azzurri lottano, soffrono (e tanto) nella prima parte del secondo tempo, ma stringono i denti e passano nel finale con un gol di Elmas, conquistando tre punti pesantissimi su un campo sempre ostico. Meglio di così non poteva iniziare la seconda avventura di Walter Mazzarri alla guida del club partenopeo. Una vittoria e una risposta importante dal punto di vista temperamentale della squadra, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione e per mettersi definitivamente alle spalle la parentesi Garcia.

Squadra ordinata tatticamente, intensa, con le giuste distanze. Così si sono presentati Di Lorenzo e compagni nel primo tempo, al cospetto della squadra di Gasperini. Il gol di Kvaratskhelia di testa poco prima dell'intervallo è stato il giusto premio alla prestazione azzurra nei primi 45 minuti. L'inizio ripresa è di marca atalantina, con il pareggio di Lookman e una serie di occasioni pericolose. Il Napoli, però, nonostante le difficoltà, resiste e la partita cambia con il ritorno di Osimhen. Il nigeriano fa ammattire la difesa nerazzurra e regala l'assist decisivo a Elmas per il 2-1 finale. Unica nota stonata l'infortunio di Olivera nel corso del primo tempo.

FT | Kvara + Elmas = prima vittoria Mazzarriana ??#AtalantaNapoli pic.twitter.com/cUgSgKSOkT — Lega Serie A (@SerieA) November 25, 2023

Brutto infortunio per Olivera: il terzino fuori dal campo in lacrime

Brutto infortunio per Mati Olivera nel corso del primo tempo di Atalanta-Napoli. Il difensore azzurro, mentre correva da solo sulla trequarti, ha effettuato una torsione innaturale con il ginocchio e si è accasciato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, con il terzino uruguaiano in lacrime con le mani in faccia. Successivamente è stato trasportato in barella fuori dal campo e sostituito da Juan Jesus.

Spalletti porta bene agli azzurri: il ct dell'Italia in tribuna a Bergamo

C'era anche Luciano Spalletti in tribuna a Bergamo per Atalanta-Napoli. Il ct dell'Italia ha assistito dal vivo alla vittoria degli azzurri contro i bergamaschi.