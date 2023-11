Napoli, brutto infortunio per Olivera: il terzino azzurro esce in lacrime dal campo

Brutto infortunio per Mati Olivera nel corso del primo tempo di Atalanta-Napoli. Il difensore azzurro mentre correva da solo sulla trequarti ha effettuato una torsione irregolare con il ginocchio e si è accasciato al suolo.

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, con il terzino uruguaiano in lacrime con le mani in faccia. Successivamente è stato trasportato in barella fuori dal campo e sostituito da Juan Jesus.

Si attende ora di capire qualcosa in più sul suo stato di salute.