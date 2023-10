Turris-Juve Stabia, l'attacco più prolifico contro la miglior difesa d’Italia: le probabili formazioni e dove vederla

L’una accanto all’altra, distanziate da pochi chilometri sul territorio e da appena cinque punti in classifica. Torna il derby in Serie C, quello più atteso nel girone meridionale, con la Turris che ospita la Juve Stabia. I corallini di Bruno Caneo, messe alle spalle le tre sconfitte consecutive, sono reduci dal blitz di Potenza in un finale al cardiopalma. Le vespe, quasi a sorpresa rispetto alle previsioni d’inizio campionato, si ritrovano in vetta e con un margine di tre lunghezze sulle prime inseguitrici. Non solo riflettori sul campo e decibel dagli spalti, tra due delle piazze più affascinanti e passionali del raggruppamento, ma anche statistiche e numeri che premiano il lavoro svolto dai due allenatori ed evidenziano qualche punto debole di troppo.

La formazione guidata da Bruno Caneo, al ritorno in estate a Torre del Greco, dopo l’exploit d’inizio stagione, ha arrestato la sua corsa tre volte tra il 25 settembre e l’8 ottobre. Il guizzo esterno al Viviani ha permesso alla Turris di riprendere la marcia, con i biancorossi a pari punti con l’Avellino. Migliore attacco (18), ma anche peggiore difesa (18): i corallini, che si presentano al derby con questo bilancio, sono sempre andati in gol e, al tempo stesso, non hanno mai ottenuto clean sheet. Davanti c’è la compagine gialloblè di Guido Pagliuca, in cima alla classifica e protagonista di otto risultati utili consecutivi. In sei gare su otto, Thiam ha mantenuto l’imbattibilità della sua porta per sei volte e per 537’. Miglior difesa della Lega Pro e dell’intero panorama professionistico italiano, soltanto il Brescia in Serie B - con due gare in meno - ha lo stesso numero di reti subite (2). Il team di Castellammare è anche l’unico, tra quelli di terza serie, a non aver subito ancora gol in casa dopo otto giornate.

Caneo, in conferenza, ha presentato così il match: “C’è da aspettarsi una partita molto tattica, credo che la Juve Stabia impronterà la sua partita sull’attesa. È una squadra costruita molto bene, con un bel collettivo, conosco anche Pagliuca che da calciatore era un caratteriale. Quindi le sue indicazioni a livello mentale sono importanti e i risultati si vedono. Noi dovremo fare la nostra solita partita, cercando di giocare come sappiamo e facendo più attenzione a non regalare situazioni da gol. Con le assenze di Matera e Franco in mezzo al campo, sto pensando di cambiare anche modulo. Devo pensarci, non ho indicazioni reali da dare. Esempio? Ho un gruppo completo, poi valuterò dopo l’ultimo allenamento anche in base a quello che vedo, a come stanno e allo stato di forma. Cercherò di amalgamare il giocatore con il reparto e la squadra intera. Non precludo niente, ma ad oggi non ho indicazioni, se non quella di poter cambiare modulo”.

Pagliuca, intervenuto in sala stampa, ha fatto il punto: “I ragazzi hanno lavorato con la spinta dei tifosi. La partita di domenica ha generato entusiasmo intorno a noi, è una cosa piacevole e vogliamo regalare il massimo impegno ai nostri tifosi perché lo meritano. Dobbiamo essere consapevoli che sarà un derby da giocare anche per la nostra gente perché purtroppo non sarà con noi. Questo è un dispiacere, perché il calcio è anche uno spettacolo sugli spalti. Recuperi? Stiamo recuperando Mignanelli, molto probabilmente sarà disponibile. Gerbo è sulla giusta strada, molto probabilmente saranno della partita. Bentivegna non lo recuperiamo e Romeo è squalificato. Turris? Ha una rosa importante, ha fatto degli investimenti sia l’anno scorso che questo. Merita la classifica che ha. È normale che ogni partita ha la sua strategia, dovremo essere bravi a riconoscere le zone di campo dove possiamo e non possiamo giocare. È una partita che va riconosciuta e letta. Meli? È un centrocampista completo, che ha gamba, una buona struttura fisica e qualità. Secondo me deve lavorare molto sulla propria mente, sulla fame per fare questo mestiere perché è un giocatore che ha delle qualità importanti. Può essere collocato sia come interno che un pochino più avanzato”.

Caneo valuta un cambio di modulo considerate le assenze di Matera e Franco, entrambi fermati dal Giudice Sportivo. Emergenza dunque per il mister che potrebbe non allontanarsi dalla sua difesa a tre, ma rinforzando la mediana. Si rivedono Miceli e Frascatore dal primo minuto nel pacchetto arretrato, con Pugliese dall’inizio assieme a Scaccabarozzi e alla soluzione Burgio in mezzo al campo. Cum e Contessa nel ruolo di esterno, Giannone supporta Maniero in avanti. Pagliuca punta ancora sul suo collaudato 4-3-3 con Thiam tra i pali e una sola incognita per quanto riguarda la retroguardia. Baldi, Bachini e Bellich sono sicuri del posto, da valutare le condizioni di Mignanelli che potrebbe ritrovare un posto a sinistra. Ballottaggio tra Gerbo ed Erradi per completare il centrocampo con Buglio e Leone. In attacco, nel tridente, Candellone e Piscopo vanno verso una nuova titolarità. Con l’assenza di Bentivegna, il mister è chiamato a scegliere tra Meli, match winner contro il Catania, e Piovanello. Turris-Juve Stabia, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 252. In streaming su Sky Go e Now.

Turris (3-5-2): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Pugliese, Scaccabarozzi, Burgio, Contessa; Giannone, Maniero. All.: Caneo

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Gerbo; Meli, Candellone, Piscopo. All.: Pagliuca