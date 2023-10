Pazza Turris al Viviani, beffato il Potenza al 97'. Caneo ritrova il sorriso, balzo in classifica per i corallini

La Turris mette alle spalle le tre sconfitte consecutive e ritrova la vittoria in campionato. La formazione allenata da Bruno Caneo, in un finale clamoroso allo stadio Viviani, conquista il bottino pieno a pochi secondi dal triplice fischio e complica la situazione del Potenza.

Il primo tentativo verso la porta è targato Scaccabarozzi con una giocata dalla distanza, il pallone termina distante dalla porta difesa da Gasparini al 2’. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere con la discesa di Gyamfi a destra che serve Volpe in mezzo al campo. Il destro del numero 77 è impreciso. Al 5’ Giannone fa ripartire i corallini, passaggio per Cum che, a sua volta, si affida a Maniero: l’attaccante smista sulla sinistra dove Contessa raccoglie e calcia, traiettoria larga. Passano pochissimi secondi e D’Auria riesce ad entrare in area, ma al momento della conclusione viene chiuso dalla difesa. Al 13’ Volpe strappa il pallone a metà campo, tra le proteste degli ospiti, e pesca Caturano in ottima posizione: il mancino dell’attaccante finisce di poco sul fondo. Sul capovolgimento di fronte D’Auria pesca Maniero in area, l’attaccante controlla e, in girata, non trova la porta. Al 18’ ci pensa il capitano a sbloccare la partita. Azione sviluppata sulla corsia con D’Auria che imbuca per Contessa, l’esterno mette al centro dove Giannone insacca a porta sguarnita con una zampata al volo. Al 26’, dopo un disimpegno non impeccabile di Cocetta, il Potenza riparte e Saporiti ci prova da posizione complicata, Fasolino si distende e blocca senza problemi. Più complicata la parata al 27’ sull’incornata di Gagliano, l’estremo difensore salva sulla linea. Al 34’ altra fiammata dell’undici di De Giorgio con Saporiti che riceve al limite ma alza troppo la mira e spreca una potenziale chance. L’azione riprende e la Turris non perdona. Giannone si accentra e, con un filtrante delizioso, innesca D’Auria, bravo a puntare Gyamfi e a sorprendere Gasparini per il raddoppio.

I corallini rientrano in campo con gli stessi interpreti della prima frazione, ma è la compagine locale a costruire la prima occasione importante della ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera arriva dalle parti di Hadziosmanovic che conclude da distanza ravvicinata, Fasolino respinge in qualche modo. Al 51’ il nuovo entrato Di Grazia salta Cocetta, entra in area e con il destro batte Fasolino sul palo lontano, si riapre dunque la sfida del Viviani. Il gol galvanizza i rossoblù che si riportano in avanti con un tiro di Caturano deviato in corner. Dal calcio piazzato successivo il Potenza tiene alle corde la Turris che regge e allontana la minaccia. Al 55’ D’Auria ci prova al volo da posizione defilata, l’iniziativa del classe ’96 pecca di precisione. Tre minuti più tardi, su un disimpegno errato della difesa ospite, i padroni di casa sfiorano il pareggio. Sassata di Gagliano, la traversa gli nega la gioia. Al 69’ Giannone si coordina da fuori, ma Gasparini lo attende centralmente e blocca senza troppi problemi. In pieno recupero i biancorossi restano in dieci per l’espulsione di Matera. E al 94’ gli uomini di De Giorgio agguantano il pareggio con una punizione magistrale di Di Grazia: doppietta per il fantasista rossoblù. La partita però regala un’altra emozione perché Maestrelli, sugli sviluppi di una punizione calciata da Franco, impatta di testa e sigla il 3-2 per i corallini al 97’. Vittoria nel finale dunque per la Turris che ritrova i tre punti in campionato, mastica amaro invece il Potenza.

Il tabellino

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Monaco, Hadziosmanovic; Saporiti (64’ Prezioso), Candellori (89’ Mata), Steffé (46’ Di Grazia); Gagliano (69’ Asencio), Caturano, Volpe (89’ Rossetti). A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Porcino, Verrengia, Schiattarella, Hristov. All.: De Giorgio

Turris (3-4-3): Fasolino; Esempio, Cocetta (64’ Maestrelli), Burgio; Cum, Scaccabarozzi (79’ Pugliese), Franco, Contessa; Giannone (85’ Miceli), Maniero, D’Auria (64’ Matera). A disp.: Iuliano, Pagno, Frascatore, Guida, De Felice, Pavone, Nocerino, Primicile, Musumeci, Onda, D’Alessio. All.: Caneo

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Marcatori: 18’ Giannone (T), 35’ D’Auria (T), 51’ Di Grazia (P), 94’ Di Grazia (P), 97’ Maestrelli (T)

Ammoniti: Gyamfi, Di Grazia (P), Esempio, Scaccabarozzi, Matera, Burgio, D’Auria, Maestrelli (T)

Espulso: 82’ Schiattarella (P) dalla panchina, 94’ Matera (T) per doppia ammonizione, 97’ Franco (T)