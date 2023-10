La Juve Stabia piega il Catania e sogna. Meli-gol, vespe in fuga

Serie C Girone C

La Juve Stabia non si ferma, mette in cassaforte la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche e sogna. Battuto il Catania allo stadio Romeo Menti di Castellammare, ottavo risultato utile di fila per la truppa di Guido Pagliuca che resta imbattuta in campionato e rafforza la posizione in vetta: +3 sulla coppia Foggia-Benevento.

Le fasi di studio durano pochissimi minuti perché gli ospiti creano subito la prima occasione con Chiricò, abile ad impegnare Thiam direttamente dal calcio d’angolo. Il portiere non si fa trovare impreparato e blocca la sfera. Al 6’ Marsura conquista il possesso e innesca ancora Chiricò, questa volta su una transizione offensiva interrotta provvidenzialmente dalla retroguardia. Le vespe non ci stanno e rispondono con una spizzata di Bentivegna su un traversone di Piscopo: la giocata si trasforma in un suggerimento per Candellone che non trova l’impatto. Al 15’ il numero dieci di casa calcia in diagonale, Bethers è sulla traiettoria e osserva il pallone terminare distante dalla porta. Sul capovolgimento di fronte, due minuti più tardi, Mazzotta serve Zanellato che, con il destro a giro, spaventa il pacchetto arretrato di Pagliuca. A metà frazione la Juve Stabia deve fare a meno di Bentivegna, al suo posto c’è Meli. Proprio il neo entrato, su assistenza di Candellone, apre il piatto, insacca alle spalle di Bethers e stappa la sfida al Menti. I gialloblè tentano di cavalcare l’entusiasmo e sfiorano il raddoppio in due occasioni, al 35’ con un intervento pericoloso di Silvestri su un’altra insidia creata da Candellone e al 37’ con Piscopo murato dalla difesa etnea. Gli ultimi sussulti della frazione iniziale sono di Zanellato e Zammarini, le squadre rientrano negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio.

In avvio di secondo tempo, Marsura si fa vedere in attacco con un tiro-cross disinnescato da Thiam senza troppi problemi. L’estremo difensore gialloblè è protagonista al 66’ sulla sassata di Chiricò, tre minuti più tardi è Candellone a spaventare i rossazzurri dopo la battuta di un angolo. Al 72’ Leone si coordina da fuori area, ma spedisce a lato di un soffio. Nel finale la Juve Stabia si divora la seconda marcatura con Piscopo e Maselli, all’86’ sale in cattedra Thiam con un super intervento su Dubickas. Al 90’ espulso Silvestri per somma di ammonizioni, la pressione del Catania nel recupero non ha alcun effetto. Al 95’ Bethers nega la gioia a Piovanello, al triplice fischio Pagliuca si prende i tre punti e consolida la vetta della classifica.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone (79’ Maselli), Erradi (Folino 65'); Bentivegna (26’ Meli), Candellone (80’ Rovaglia), Piscopo (80’ Piovanello). A disp.: Esposito, Signorini, D’Amore, La Rosa, Picardi, Vimercati, Gerbo, Guarracino, Mignanelli, Maselli, Ruggiero. All.: Pagliuca

Catania (4-3-3): Bethers; Zanellato (63’ Sarao), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini (84’ Ladinetti), Quaini (84’ Dubickas), Bouah (46’ Castellini); Chiricò, Di Carmine, Marsura (62’ Rizzo). A disp.: Albertoni, Torrisi, Lorenzini, Maffei, Deli, Privitera. All.: Tabbiani

Arbitro: Mattia Caldera di Como

Marcatori: 31’ Meli (J)

Ammoniti: Erradi (JS), Curado, Silvestri, Sarao, Chiricò, Rizzo (C)

Espulso: 90’ Silvestri (C)