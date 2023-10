Giugliano-Potenza, Bertotto attende Lerda al De Cristofaro: le probabili formazioni e dove vederla

Dimenticare Messina e ripartire. È questo l’obiettivo del Giugliano, intenzionato a riprendere la corsa in classifica, allontanandosi dalla zona pericolosa. In uno Stadio De Cristofaro vuoto, con l’assenza del pubblico per motivi di ordine pubblico, la squadra gialloblù cerca il riscatto contro un avversario che ha cambiato allenatore negli ultimi giorni. Il Potenza, dopo un avvio di stagione altalenante, ha avuto una flessione preoccupante e la società ha deciso di affidare la panchina a Franco Lerda. Sarà la quarta gara consecutiva, tra campionato e Coppa, contro una formazione campana per i rossoblù: l’ultimo bilancio è tutt’altro che entusiasmante considerate le tre sconfitte di fila, ultima in ordine cronologico quella nel finale incandescente contro la Turris.

Mister Bertotto, in conferenza stampa, ha presentato la sfida: “La sconfitta di Messina è stata immeritata, non fa male e non lascia problemi. La squadra ha giocato a calcio e ha prodotto tanto, meritava una vittoria. Ora bisogna elaborare ciò che è successo e andare avanti. Potenza? Giochiamo contro un avversario che ha palesato difficoltà, è arrivato Lerda che è un allenatore capace e con una storia importante alle spalle, sa fare bene il suo lavoro. Assenza di tifosi? Le manifestazioni di violenza non sono accettate e vanno punite nella misura giusta. Sono altrettanto convinto che c’è bisogno di spostare un po’ il tiro, passando dalla repressione all’educazione. Ho letto il comunicato della società, mi trova d’accordo, è una cosa che condivido moralmente. Creiamo una nuova identità, andiamo oltre queste situazioni che non lasciano nulla di buono. Di Dio? Sono convinto che il ragazzo ha delle grandi potenzialità che, sfruttate in maniera diversa, possono garantirgli un ruolo fondamentale. Se impara a fare bene questo ruolo, potrà togliersi grandi soddisfazioni nella sua vita. Baldi? Per un discorso di tutela e di controllo medico dopo la botta alla testa, non potrà essere a disposizione. Sta bene, ma pensiamo di riaverlo in squadra dalla prossima settimana. Rondinella? Si è fatto male, il tempo di recupero sarà funzionale al protocollo di sistemazione muscolare. Non ci sarà. Scognamiglio ha avuto una distorsione alla caviglia e anche lui è out. Gli altri sono tutti disponibili. Cambi rispetto a Messina? Probabile, ho in mente un paio di situazioni, ho una squadra che si sta evolvendo”.

Il modulo di riferimento non dovrebbe subire variazioni, con il 4-3-3 verso la conferma. Il tecnico, rispetto alla sfida con il Messina, potrebbe non apportare modifiche in difesa, mentre sono da valutare possibili avvicendamenti a centrocampo con De Rosa in ballottaggio con Giorgione, Vogiatzis punta ad una maglia in regia. Scalpitano Nocciolini e Salvemini, potrebbero accomodarsi in panchina Oviszach e Sorrentino. In porta torna Russo. Pochi giorni di lavoro per mister Lerda che, d’altra parte, potrebbe affidarsi ad uno schieramento simile a quello gialloblù. Non ci sarà Hadziosmanovic, così come Schiattarella. In caso di difesa a quattro, Porcino troverebbe spazio a sinistra. In avanti, invece, Di Grazia è reduce dalla doppietta segnata alla Turris e cerca una casacca da titolare. Giugliano-Potenza, con calcio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 256. In streaming invece su Sky Go e Now.

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre; De Rosa, Vogiatzis, Gladestony; Nocciolini, Salvemini, De Sena. All.: Bertotto

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Monaco, Porcino; Saporiti, Candellori, Steffè; Gagliano, Caturano, Di Grazia. All.: Lerda