Il Sorrento a caccia del terzo successo di fila, oggi test con il Benevento: le probabili formazioni e dove vederla

Serie C Girone C

Due vittorie di fila e tre risultati utili consecutivi, per il Sorrento c’è un altro test probante alle porte. La squadra di Vincenzo Maiuri, che sta attraversando un buon periodo di forma, attende il Benevento allo stadio Viviani di Potenza. Dopo il pokerissimo firmato sul campo della Virtus Francavilla, che ha dato continuità al successo di misura con il Messina, la brigata costiera è decisa a confermarsi anche contro una corazzata del girone. La Strega di Matteo Andreoletti, dal canto suo, insegue la Juve Stabia in vetta e, a pari punti con Latina e Foggia, non ha nessuna intenzione di perdere ulteriore terreno. Archiviati i due pareggi di fila, contro Audace Cerignola e Picerno, i giallorossi vanno a caccia dei tre punti che mancano dallo scorso 1° ottobre.

C’è attesa in merito alle condizioni di Badje, che ha saltato le ultime due gare. L’incognita più grande riguarda l’attacco con Martignago completamente ristabilito, ma Ravasio sta vivendo un momento importante, complice anche la doppietta segnata alla Nuovarredo Arena. Maiuri potrebbe affidarsi all’undici che ha dilagato sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. Dunque, Fusco ancora in vantaggio su Panelli per affiancare Blondett in difesa. Todisco e Loreto sulle fasce, con De Francesco da play supportato da Cuccurullo e Vitale. La Monica potrebbe completare l’attacco con Scala.

Emergenza invece per Andreoletti che deve fare a meno di Benedetti, Ciciretti, Marotta (squalificato), Nunziante (convocato in Nazionale), Pinato, Simonetti, Meccariello e Agnello. Non dovrebbe esserci un cambio di modulo per il tecnico giallorosso, con El Kaouakibi, Pastina e Berra a formare il trio davanti a Paleari. Karic e Improta sulla linea dei centrocampisti assieme a Talia e Agazzi. In avanti Ciano e Tello in supporto di Ferrante, tuttavia Bolsius potrebbe essere una soluzione dall’inizio.

Sorrento-Benevento, con calcio d’inizio alle ore 18.30, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 253. In streaming invece su Sky Go e Now.

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Scala. All.: Maiuri

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Talia, Agazzi, Improta, Ciano, Tello, Ferrante. All.: Andreoletti