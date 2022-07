La Turris batte di misura l'Equipe Campania nell'allenamento congiunto: decide Longo

Secondo test nel ritiro di San Gregorio Magno per la Turris di Max Canzi. Allenamento congiunto con una selezione dell’Equipe Campania, al lavoro a Mugnano e anche questa’anno radunata con i calciatori senza contratto.

Il primo tempo

Partita che ci mette un po’ a carburare. Le prime iniziative sono di Ardizzone su calcio di punizione dal limite e Manzi di testa sul seguente corner: il risultato non cambia. Al 16’ l’Equipe si intravede in avanti con una giocata interessante, Ardizzone chiude in ripiegamento e allontana la minaccia. Per i biancorossi, il protagonista è ancora il neo-centrocampista: destro dai venti metri che termina di poco alto. Al 25’ diagonale di Mansour dopo una manovra in contropiede, Perina respinge. Nel finale di frazione, Crispino salva su Invernizzi e su Ercolano.

Equipe Campania: Crispino, D’Alessandro (Tazza), Della Corte, Di Gennaro, Mangiapia, Esposito, Mansour, Coppola, Iadaresta (Manfrellotti), Letizia, Granata (K. Diop). All. Tudisco.

Turris primo tempo (3-4-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Invernizzi; Ercolano, Ardizzone, Belgacem, Nocerino; Stampete; Santaniello (Longo), Rizzo. All. Canzi.

Il secondo tempo

Ripresa che rispecchia lo spartito tattico del primo tempo. Cambia radicalmente la compagine di Canzi che, tuttavia, non riesce a trovare il varco vincente. Al 57’ la Turris è pericolosa sugli sviluppi di un angolo, passano due giri di cronometro e Crispino si oppone al tiro a giro di Di Franco. Al 66’ Longo ruba la sfera sulla trequarti, avanza e insacca col sinistro. Al 70’ Invernizzi ci prova due volte, il raddoppio non si concretizza. A sette minuti dal termine, Donini deve rispondere presente a una conclusione ad incrociare di Tazza. L’allenamento congiunto va in archivio con un tentativo errato di Acquadro. È 1-0 alla fine del match.

Turris secondo tempo (3-4-1-2): Donini; Rosolino, Di Nunzio, Aquino; Vitiello, Acquadro, Finardi, Di Franco; Stampete (Nocerino); Longo (Invernizzi), Rizzo.