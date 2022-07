Turris, Di Nunzio: "Vogliamo migliorarci e lavoriamo per questo". C'è la risoluzione del contratto con un difensore

Prosegue la preparazione estiva della Turris in vista dell'imminente inizio della nuova stagione. Il club corallino sta lavorando a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, sotto le indicazioni di mister Max Canzi. Parallelamente, la società opera sul mercato per puntellare l'organico. Questa mattina è stata comunicata la risoluzione consensuale da Elhadji Malick Thioune Lame: "S.S. Turris Calcio comunica di aver definito la risoluzione consensuale del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del difensore Elhadji Malick Thioune Lame (’98), già non aggregato al gruppo di calciatori convocato per il ritiro pre-campionato in corso. La società desidera ringraziare il calciatore per l’impegno profuso nel corso della permanenza a Torre del Greco augurandogli le migliori fortune umane e professionali".

Dal ritiro della Turris è intervenuto altresì il capitano, Francesco Di Nunzio: "È stato un periodo negativo, nella sfortuna sono stato fortunato perché ho avuto tempo nel periodo estivo per rimettermi in sesto. È stato un peccato non giocare la partita del playoff, ma ci rifaremo. Abbiamo un giusto mix tra esperti e giovani, c’è da lavorare e lo faremo fino alla fine del ritiro. Vogliamo essere pronti in vista della prima partita ufficiale. Sono un veterano ormai, è il quinto anno che sono qui. È doveroso far capire ai nuovi l'ambiente Turris e cercare di metterli a proprio agio per permettergli di dare il meglio. Manca qualcosa, il direttore sportivo farà il suo come ha sempre fatto nel migliore dei modi. Noi accogliamo tutti a braccia aperte e siamo a disposizione del mister per dare una mano. Nuovo campionato? Dobbiamo far sì che la Turris resti tra i professionisti, poi cercare di migliorare la posizione dell’anno scorso”.