Calciomercato Turris, il presidente Colantonio chiude alle uscite: "Il tempo per ascoltare offerte è terminato"

Serie C Girone C

Meno cinque settimane al ritorno dei campionati di Lega Pro. La Turris, in piena preparazione estiva a San Gregorio Magno, è intenzionata a confermarsi su livelli alti. Affidata la panchina a mister Max Canzi e con nuovi volti approdati in quel di Torre del Greco, la compagine biancorossa - nella figura del presidente Antonio Colantonio - ha chiuso il mercato in uscita. Non ci saranno altre cessioni di big dopo quella di Simone Tascone alla Virtus Entella. Qualche comprimario ha salutato da tempo la brigata corallina, ma non seguiranno ulteriori addii illustri. Così il patron:

"Non solo Claudio Manzi, ma tutti i calciatori presenti in ritiro sono incedibili e sono al centro del progetto Turris. Il tempo per ascoltare offerte, o presunte tali, è terminato . I calciatori che società e staff tecnico hanno portato in ritiro devono restare concentrati esclusivamente sulla preparazione alla prossima stagione. Del resto, stanno lavorando tutti con grande impegno e professionalità. La Turris continuerà, invece, a fare mercato in entrata per completare la rosa in base alle esigenze condivise con l’allenatore".