Turris, altri quattro casi di positività al Covid nel gruppo-squadra. Allenamenti a porte chiuse per i Corallini

Serie C Girone C

È un momento difficile per la Turris di Bruno Caneo. Dopo le tre sconfitte consecutive e il crollo in classifica, i Corallini sono stati colpiti dallo spettro Covid. Ai cinque positivi nel pre-match di Catanzaro, poi perso dalla brigata campana per 2-0, si sono aggiunti quattro nuovi casi nelle ultime ore. Sale a nove, dunque, il bilancio dei componenti del gruppo-squadra in isolamento fiduciario. Proseguiranno gli allenamenti a porte chiuse, in attesa del giro di tamponi programmato per domani:

"S.S. Turris Calcio comunica che, all’esito del nuovo ciclo di tamponi cui è stato sottoposto nella mattinata odierna il gruppo squadra, sono emersi altri quattro casi di positività alla ricerca del virus Sars-Cov-2, tutti riscontrati tra i calciatori. Nel complesso, dunque, sono attualmente nove i componenti del gruppo squadra in isolamento. Il monitoraggio dei tesserati proseguirà secondo i protocolli vigenti, con nuovo giro di tamponi programmato nella giornata di domani, martedì 22 marzo. Gli allenamenti dei calciatori della prima squadra rimasti a disposizione dello staff tecnico proseguiranno a porte chiuse per tutto il corso della settimana".