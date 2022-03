Turris, cinque casi di positività al Covid prima del Catanzaro: al Ceravolo si gioca alle 15.15

Serie C Girone C

Domenica turbolenta per la Turris di Bruno Caneo. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la positività al Covid-19 per cinque elementi del gruppo-squadra. Il giro di tamponi, effettuato nelle ultime ore e prima della sfida contro il Catanzaro allo Stadio Nicola Ceravolo, ha rivelato nuovi casi nella brigata biancorossa. Si attendono aggiornamenti sulla regolare disputa del match sul suolo calabrese, di seguito la nota:

"S.S Turris Calcio comunica che 5 componenti del gruppo squadra sono risultati positivi alla ricerca del virus Sars-Cov2 e posti in isolamento. La società ha attivato i protocolli sanitari e federali vigenti. Nella giornata di domani saranno sottoposti a test anche i componenti del gruppo non partiti per la trasferta di Catanzaro. Sullo slittamento di orario del fischio d’inizio della gara Catanzaro-Turris si attendono disposizioni ufficiali essendo terminato solo alle ore 13.40 il giro di tamponi cui è stato sottoposto in albergo il gruppo squadra all’emergere di sintomi da Covid in alcuni componenti".

AGGIORNAMENTO

La Turris è arrivata allo Stadio Ceravolo e la partita si disputerà regolarmente. Sfida slittata di 45 minuti rispetto alla tabella di marcia, le due formazioni scendono in campo per il fischio di inizio alle ore 15.15.