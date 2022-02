Verso Turris-Bari: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Un calo fisiologico per entrambe, l'una più in difficoltà dell'altra. Eppure, il match dell'infrasettimanale, valido per il ventisettesimo turno del Girone C di Serie C, offre la possibilità di una svolta immediata. La Turris di Bruno Caneo è reduce da tre sconfitte consecutive e dall'evidente discesa in classifica, il Bari capolista allenato da Michele Mignani arriva alla sfida dell'Amerigo Liguori di Torre del Greco col pareggio senza reti di Monopoli. I risultati recenti, d'altra parte, hanno riaperto i giochi per quanto concerne la situazione di classifica.

I biancorossi locali, infatti, sono stati rimontati dalle pretendenti alla zona playoff e sono scivolati alle spalle del gruppo: l'attuale settima posizione non premia lo straordinario lavoro mostrato nel corso della competizione. Non è in discussione la prima posizione dei Galletti che, tuttavia, vedono avvicinarsi le contendenti: il Catanzaro e l'Avellino hanno accorciato le distanze e sono a sette lunghezze dalla vetta della graduatoria.

Per i padroni di casa potrebbe esserci uno stravolgimento tattico, Caneo sta studiando le migliori soluzioni per arginare il Bari e per ritrovare il sorriso. Qualora il 3-4-3 venisse confermato, il tecnico non dovrebbe apportare tanti cambi nell'undici e potrebbe affidare il reparto avanzato ai ritrovati Giannone e Santaniello. Ancora una chance dal primo minuto per Pavone, con Leonetti non al meglio. Rientra anche Tascone in mediana, dubbio a sinistra tra Nunziante e Finardi.

Out Maiello, c'è Galano: queste le prime indicazioni per Mignani alla vigilia dell'incontro. Celiento in vantaggio su Gigliotti in difesa, Mazzotta più di Ricci per la corsia. Spazio a Maita in cabina di regia, viaggia verso la conferma Scavone mentre resta l'incognita per l'altro posto a centrocampo. Tre nomi per una maglia: D'Errico, Bianco e Misuraca. Da risolvere altresì il rebus avanzato: Antenucci sicuro della presenza in campo, testa a testa tra Paponi e Cheddira.

Il calcio d’inizio dello Stadio Amerigo Liguori è fissato alle ore 18.00 di martedì 15 febbraio e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante; Giannone, Santaniello, Pavone. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Bordo, Finardi, Iglio, Zampa, D'Oriano, Leonetti, Longo, Nocerino. Allenatore: Caneo.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Paponi. A disposizione: Polverino, Plitko, Gigliotti, Di Cesare, Belli, Ricci, Bianco, Misuraca, Daddario, Simeri, Cheddira, Citro, Galano. Allenatore: Mignani.