Verso Juve Stabia-Catania: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Altalenante nei risultati, alla ricerca di un riscatto per la continuità stagionale. La Juve Stabia di Stefano Sottili, accantonato il ko rimediato sul rettangolo verde del Renzo Barbera di Palermo, prepara l'incontro casalingo con un'altra siciliana. Nella sfida dell'infrasettimanale, valida per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C, la squadra gialloblè attende il Catania dello squalificato Silvio Baldini. Seconda trasferta consecutiva in Campania per gli etnei che attendono di rilanciarsi in classifica dopo la sconfitta interna col Picerno.

Periodi non costanti per ambedue le compagini, decise a raccogliere punti nella sfida dello Stadio Romeo Menti. Due vittorie, due disfatte e un pareggio per le Vespe nelle ultime cinque gare disputate. Due punti in meno raccolti dai rossazzurri nei recenti cinque appuntamenti: un successo, due pari e due sconfitte all'attivo. Dunque, i novanta minuti che andranno in scena a Castellammare risulteranno fondamentali per le ambizioni di Juve Stabia e Catania.

Possibili stravolgimenti nell'undici di partenza di Sottili che potrebbe concedere spazio ad interpreti differenti rispetto all'uscita di Palermo. Solito scacchiere tattico per i campani che si affideranno alle mani sicure di Dini. Cinaglia e Caldore verso la titolarità nel reparto arretrato, Peluso e Panico viaggiano per una maglia dal primo minuto sulle corsie. Scaccabarozzi e Davì in vantaggio sulla concorrenza per la mediana. Probabile modifica totale della trequarti con Evacuo favorito su Eusepi nella posizione di prima punta.

Non ci sarà Baldini in panchina per i siciliani, spazio al vice Mularoni. Si delinea il possibile schieramento degli etnei sul manto erboso del Menti. Sala tra i pali, Albertini e Zanchi da esterni con Lorenzini e Monteagudo nel ruolo di centrali. Cataldi in cabina di regia dovrebbe essere supportato da Rosaia e Simonetti. Biondi e Greco in avanti per accompagnare Moro nelle giocate offensive.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.30 di mercoledì 15 febbraio e sarà trasmesso sulla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti televisivi della Serie C, e anche in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul canale 251.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Peluso, Cinaglia, Caldore, Panico; Davì, Scaccabarozzi; Guarracino, Schiavi, Della Pietra; Evacuo. A disposizione: Russo, Troest, Dell'Orfanello, Esposito, Tonucci, Erradi, Altobelli, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Guarracino, Eusepi. Allenatore: Stefano Sottili.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Biondi, Moro, Greco. A disposizione: Stancampiano, Pino, Pinto, Ropolo, Simonett, Izco, Bianco, Piccolo, Russini, Russotto, Sipos. Allenatore: Mularoni (Baldini squalificato).