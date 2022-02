Turris, diramata la lista dei convocati. Caneo: "Dobbiamo avere pazienza. Bari? Squadra attrezzata per la Serie B"

Serie C Girone C

La disfatta in trasferta contro il Latina, la terza sconfitta consecutiva incassata e il periodo tutt'altro che entusiasmante. La Turris di Bruno Caneo vive il momento peggiore della stagione ed è scivolata in classifica in seguito agli ultimi risultati ottenuti. Prestazioni non convincenti, ben otto reti subite nei recenti 270' disputati e soltanto tre marcature realizzate: numeri negativi per una squadra che ha dimostrato qualità e grande applicazione nel corso del campionato.

Il tecnico biancorosso, alla vigilia del match, è intervenuto ai microfoni del club: "Viviamo sicuramente un momento particolare della stagione in cui dobbiamo avere pazienza, sia noi che l’ambiente, e aspettare che l’organico si ricomponga con tutti gli effettivi per tornare pienamente ai nostri standard. Chiaro che non andiamo in cerca di alibi; dobbiamo anzi tenere duro, più che mai, in questo ciclo di partite ravvicinate provando, come sempre, a trarre il meglio e dimostrando ancora, innanzitutto nelle prestazioni, ciò che la Turris sa fare e deve continuare a fare. Il Bari sta facendo il campionato che deve fare, riuscendo a centrare risultati consoni alla sua indiscussa leadership del torneo. Parliamo di una squadra, a mio giudizio, già costruita per far bene anche in B".

Sono 23 i calciatori convocati da Caneo per la gara casalinga tra Turris e Bari, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma martedì 15 febbraio alle ore 18.00. Recuperano Zanoni, Longo e D'Oriano. Rientra dalla squalifica Tascone, regolarmente convocato Leonetti. Restano out Varutti, Esempio e Lame.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D'Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.