Calciomercato Napoli, due calciatori rientrano in azzurro dal prestito

Alessandro Spavone e Antonio Pesce rientrano al Napoli dal prestito alla Pro Vercelli. Ad ufficializzare l'operazione è stato lo stesso club piemontese attraverso i suoi canali ufficiali.

I due calciatori, classe 2004, dovrebbero riaggregarsi alla Primavera azzurra. Spavone ha collezionato 7 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia di Serie C, mentre Pesce ha racimolato solamente una presenza in Coppa Italia nella sua esperienza in bianconero.

Questa la nota della Pro Vercelli: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica il rientro al S.S.C. Napoli dei giocatori classe 2004 Alessandro Spavone e Antonio Pesce. Ad Alessandro e Antonio vanno i migliori auguri per il prosieguo della loro avventura professionale".