Calciomercato, nel futuro di Klopp può esserci il Napoli secondo i bookmakers

Il nome di Jurgen Klopp è quello che fa sognare tanti tifosi in Europa e tra questi ci sono anche quelli del Napoli. L'allenatore tedesco ha già annunciato di recente il suo addio al Liverpool a fine stagione.

Secondo gli esperti di Snai le squadre italiane non sono un'ipotesi così remota per l'ex Borussia Dortmund: Napoli, Milan e Roma sono tutte in quota a 10 in lavagna come future destinazioni. Leggermente favorite sono il Barcellona e la nazionale tedesca, proposte a 7,50.

A seguire c'è l'ipotesi di un ritorno al Borussia Dortmund, a quota 15. Lontane, invece, Juventus e Inter, rispettivamente a 33 e 50.