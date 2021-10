Serie D/Girone I - Tonfo interno per il Portici, Messina corsaro al San Ciro: decide Sow

Un altro ko, il secondo consecutivo. Per il Portici di mister Sarnataro è un turno infrasettimanale indigesto. Mastica amaro la compagine partenopea che non riesce a far valere il fattore campo e crolla di misura nel confronto col Messina. Basta una rete del subentrato Sow a sancire la sconfitta per i campani e regalare tre punti pesanti ai siciliani.

Il primo squillo della gara è di Manfrellotti, l'attaccante locale svetta su un traversone proveniente dalla corsia mancina senza inquadrare lo specchio. La reazione degli ospiti è un cross invitante di Orlando che attraversa tutta l'area ma non trova la deviazione vincente di un compagno. Sul capovolgimento di fronte è Romano ad andare vicino al gol, il tocco sotto supera Giannini ed esce di pochi centimetri. Al 28' è una punizione calciata da Bramati a spaventare la retroguardia di casa. Il ribaltamento è una costante, sul versante opposto ci prova Carrotta: l'estremo difensore controlla senza particolari problemi. L'ultimo affondo della frazione iniziale è ancora di Bramati che non riesce a concretizzare la giocata in gol.

Ripresa di marca messinese, la squadra di Ferraro crea problemi al pacchetto difensivo di Sarnataro. Il secondo tempo si inaugura con i tentativi in successione di Siaj e Rosa Gastaldo: Della Valle scongiura le potenziali opportunità. Il portiere campano è chiamato in causa da Bramati poco dopo, al 65' la traversa nega la gioia della rete ai siciliani. Ma è il subentrato Sow a mettere apprensione alle maglie del reparto arretrato partenopeo. ll centravanti senegalese sfonda in area di rigore al 73' e con il destro fulmina Della Valle. Nel finale Carrotta, tra i più attivi del Portici, e Filogamo provano a ristabilire la parità. I tre fischi del direttore di gara Gianquinto di Parma segnalano la fine della gara e la vittoria del Messina.

Il tabellino

Portici: Della Valle; Esposito, Riccio, Calvanese, Marino; Carrotta, Maranzino, Castagna (9′ st Filogamo), Scala; Romano (32′ st Martiniello), Manfrellotti. A disposizione: Piazza, Cirillo, Silvestre, Sibilio, Stallone, Pisani, Zinno. Allenatore: Sarnataro

Fc Messina: Giannini; Iurato, Massa, Aliaga, Perez; Santapaola (49′ st Carrozzino), Bramati, Rosa Gastaldo, Siaj (31′ st Licciardello); Orlando (13′ st Sow), Samb. A disposizione: Selmi, Tosolini, Stelitano, Perez, Gastaldo, Piccione, Valente. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Gianquinto di Parma (Raccannello-D’Alessandris)

Marcatori: 73' Sow (M)

Ammoniti: Maranzino (P), Aliaga, Bramati, Samb (M)