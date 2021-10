Serie D/Girone H - Il Rotonda passeggia, Sorrento ko in trasferta: tris biancoverde al Di Sanzo

Il pareggio in un derby tutto rossonero con la Nocerina ha complicato i piani in classifica del Sorrento. Il gruppo di Renato Cioffi sarà atteso dall'ostica sfida sul campo del Rotonda nel turno infrasettimanale. La settima giornata del Girone H di Serie D riserva il match in esterna per i costieri.

Arrembante e spregiudicata la squadra ospite che si porta in avanti già al 6' con un tentativo di La Monica che trova la risposta di Polizzi. L'estremo difensore risponde presente anche poco dopo su un colpo di testa a botta sicura di Iadaresta. Al 9' ancora il portiere deve compiere due parate in rapida successione su La Monica e De Marco. Al quarto d'ora il primo squillo dei padroni di casa con un mancino di Bottalico, Volzone si rifugia in corner. Al 20' il Rotonda passa in vantaggio con un destro preciso di Ferreira che supera il guardiano rossonero. I campani non riescono ad agguantare l'equilibrio, seguono delle proteste per un penalty non concesso per fallo su De Marco. Al 38' i ragazzi di Tommaso Napoli raddoppiano con Adeyemo bravo a sfidare gli avversari e a scaricare un destro preciso verso la porta.

La batosta per il Sorrento arriva a ripresa inoltrata, un magistrale contropiede del Rotonda vale il tris. Al 65' il tris biancoverde porta la firma di Ferreira che sigla la sua doppietta personale, depositando in rete il servizio di Adeyemo. I lucani gestiscono il possesso e tengono a distanza gli avversari per quanto concerne il punteggio. I costieri non trovano il varco vincente e, di conseguenza, il match resta inchiodato dalla parte dei locali. Succede poco o nulla nelle battute conclusive della gara, al triplice fischio è hurrà per i biancoverdi. Ancora un passo falso per i rossoneri che restano impigliati nella parte destra della graduatoria.

Il tabellino

Rotonda: Polizzi, Adeyemo, Leone, Valenti, Giordano, Sanzone, Ceesay, Saverino, Ferreira, Bottalico, Mustafa. A disposizione: Kapustins, My, Ruano, Coulibaly, Boscaglia, Camilleri, Pichard, Anastasio, Medina. Allenatore: Tommaso Napoli

Sorrento: Volzone, Manco, Cesarano, Virgilio, Cacace, Acampora, La Monica, Mezavilla, Iadaresta, De Marco, Gargiulo. A disposizione: Del Sorbo, Guidoni, Ferraro, Romano, Russo, Procida, Diop, Sosa, Mansi. Allenatore: Renato Cioffi

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Assistenti: Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno - Francesco De Santis di Avezzano

Marcatori: 20' Ferreira (R), 38' Adeyemo (R), 65' Ferreira (R)