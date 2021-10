Serie D, Girone H - Il Portici è rallentato dal San Luca: Crucitti apre, Manfrellotti pareggia

Lo scontro per la parte alta della classifica si chiude in parità. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti vanno in vantaggio, la squadra locale trova l'1-1

Continuare con la marcia inserita e non fermarsi. Il Portici di Savio Sarnataro vuole dimostrarsi una squadra solida e difficilmente superabile. Al San Ciro, però, arriva una formazione intenzionata a fare la voce grossa all'interno della competizione e con l'obiettivo di creare problemi alle avversarie di vertice.

Un primo tempo di grande equilibrio e dove le difese rubano la scena. La squadra partenopea prova a rendersi pericolosa in fase offensiva con manovre insistite e fiammate improvvise, la retroguardia ospite è sempre attenta e limita i movimenti degli attaccanti. Analogamente, sul capovolgimento di fronte, i profili offensivi di Giovanni Ignoffo si scontrano con la compattezza e la perfetta lettura del reparto arretrato locale. Sono pochi gli spunti, tutt'altro che degni di nota e la prima frazione - vista l'importanza della posta in palio - va in archivio senza particolari acuti.

Le due formazioni sembrano trasformate al rientro in campo. Eppure, non ci sono soluzioni dalla panchina che cambiano il volto del match. La determinazione è diversa, la voglia di conquistare il bottino è famelica. Non più tattica e fasi di studio, bensì affondi in area di rigore e copione completamente stravolto. Al 57' il San Luca conquista e realizza un calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Crucitti che porta in vantaggio i suoi. Nonostante il risultato sfavorevole, Elefante e compagni non si lasciano abbattere e trovano ancora la forza di rimontare. Proprio come accaduto altre volte nel corso della stagione. Al 70' è Manfrellotti, con una spizzata che batte Scuffia. Qualche errore nelle battute conclusive per il San Luca, il Portici non approfitta delle disattenzioni e il punteggio resta invariato. Al triplice fischio è 1-1 al San Ciro.

Il tabellino

Portici (4-3-3): Della Valle; Esposito, Russo, Calvanese, Izzo (93′ Zinno); Castagna, Maranzino, Stallone (64′ Marino); Romano (82′ Pisani), Manfrellotti (87′ Filogamo), Elefante. A disposizione: Scheaper, Cirillo, Scala, Pisani, Silvestre, Zinno, Riccio, Marino, Filogramo. Allenatore: Savio Sarnataro

San Luca (3-4-3): Scuffia; Maesano (82′ Battimili), Diallo, Ferrante; Puleo, Mauro (88′ Manno), Sidibe, Amenta; Crucitti, Nikolic, Condemi (64′ Carbone). A disposizione: Pellegrino, Sinatra, Battimili, Manno, Stropoli, Giampaolo, Carbone, Romeo, Cama. Allenatore: Giovanni Ignoffo

Arbitro: Julio Milan Silvera di Valdarno

Assistenti: Mauro Antonio De Palma di Molfetta - Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido

Marcatori: 57′ Crucitti (rig) (SL), 70′ Manfrellotti (P)

Ammoniti: Castagna, Esposito (P), Diallo, Puleo, Calvanese, Amenta, Mauro (SL)