17 gol in 23 partite in campionato: il nuovo bomber del Napoli può arrivare dal Belgio

Mohamed Amoura è una delle grandi stelle della Jupiler League belga di quest'anno. L'attaccante della nazionale algerina si sta, infatti, mettendo in luce tra le fila dell'Union Saint-Gilloise, con la cui maglia ha realizzato ben 17 gol in 23 partite in campionato.

Il suo nome sarebbe già finito nei radar di alcuni top club europei tra cui, secondo quanto riferisce dall'Algeria "Fennec Football", ci sarebbe anche il Napoli. Il giocatore, classe 2000, sarebbe anche sul taccuino del Milan e di alcune società che militano nella Premier League inglese.

Maggiore chiarezza sul futuro di Amoura ci sarà nelle prossime settimane. La punta algerina, ex Lugano, in questa stagione ha disputato con l'Union SG anche Conference ed Europa League, nella quale peraltro ha siglato 2 gol.