Portici, doppio colpo dal mercato: Sarnataro potrà contare su Castagna e Marino

Due ufficialità in poche ore per la formazione partenopea, impegnata nel Girone I di Serie D e reduce da un avvio di campionato importante

Un avvio di campionato sorprendente. Un filotto di risultati utili che certificano l'ottima preparazione estiva e il lavoro di spessore dello staff tecnico. Il Portici, inserito nel Girone I di Serie D, è reduce da un striscia vincente di risultati. La squadra allenata da Sarnataro ha conquistato quattro vittorie in altrettante gare disputate nella massima competizione dilettantistica. Dodici punti messi in cantiere e un primato condiviso con la quotata Cavese, un momento magico che l'ambiente vuol provare a confermare.

La società, in tal senso, sta operando sul mercato per ultimare l'organico e regalare ulteriori pedine all'allenatore. In giornata, il club - tramite i canali ufficiali - ha annunciato due innesti. Puntellata la mediana con gli arrivi di Antonio Marino e Marco Castagna. Due acquisti, per un progetto a lungo termine, che dovrebbero apportare qualità e sostanza al centrocampo di Sarnataro. Elementi giovani, ma provenienti da esperienze formative:

"La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Antonio Marino. Centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha indossato in Serie D le maglie di Latina e Taranto, squadra vincitrice del campionato nella scorsa stagione. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese.

La SSD Portici rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Marco Castagna. Centrocampista classe 1998, cresciuto nei settori giovanili di Parma e Virtus Entella, ha indossato in Serie C le maglie di Modena, Lucchese e Cavese oltre a quelle di Giugliano e Afragolese in Serie D. La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese".