Serie D, Girone I - Portici vittorioso al San Ciro, Romano e Piccolo regolano il Biancavilla

Un successo che ha il sapore di alta classifica. Il Portici vola e lo fa con una prestazione straordinaria contro il Biancavilla. Il gruppo allenato da Sarnataro è in fiducia e in salute, l'impegno casalingo è accolto nel giusto modo e archiviato con l'hurrà. Terza vittoria consecutiva in campionato e vetta della graduatoria condivisa con altre tre pretendenti.

L'avvio è già di targa azzurra, con Elefante che mette pressione alle giocate difensive degli etnei. Al 5' il primo tentativo che porta il timbro di Viglianisi, il colpo di testa lambisce la traversa. Attorno al decimo minuto, gli ospiti protestano per un tocco di mano nell'area di rigore: il direttore di gara Matina di Palermo fa proseguire. Al 14' opportunità per Rabbeni che si libera alla conclusione trovando il legno come opposizione. I gialloblù restano col baricentro alto, ma i campani iniziano a carburare e al 18' Esposito lancia i primi segnali. Sul ribaltamento di fronte, Pertosa prova la botta dalla distanza: l'estremo difensore para in due tempi. Alla mezz'ora c'è il vantaggio casalingo: la ripartenza permette a Carrotta di servire Romano che piazza la sfera alle spalle di Governali. Al 36' Elefante si incarica della battuta di una punizione, la traiettoria si spegne fuori. Il Biancavilla preme per il pareggio con Catania su cross di Palmisano, nel finale di frazione Governali è superlativo su Elefante e Carrotta.

Il secondo tempo si apre con il tentativo del Portici in attacco, il portiere blocca senza problemi. La ripresa, però, non conserva l'intensità della parte iniziale e i due allenatori apportano qualche modifica agli undici di partenza. I siciliani tengono alle corde i campani con la pressione e la determinazione nel rubare la sfera sul primo possesso. Gli effettivi di Sarnataro si comportano in maniera esemplare e non lasciano varchi agli avversari. Al 78' Staiano calcia un piazzato direttamente tra le braccia di Della Valle. All'84' chance per Fichera a porta sguarnita, il portiere locale compie un autentico intervento prodigioso e mantiene intatto il punteggio. A un giro di orologio dal 90', ancora Della Valle salva su Schirone. Nel pieno recupero, però, Piccolo è decisivo nell'insaccare e raddoppiare.

Il tabellino

Portici: Della Valle, Izzo, Maranzino, Russo, Carrotta, Stallone (65' Piccolo), Manfrellotti (87' Filogamo), Elefante (96' Pisani), Romano, Calvanese, Esposito. A disposizione: Schaeper, Cirillo, Scala, Silvestre, Sibilio, Zinno. Allenatore: Sarnataro

Biancavilla: Governali; Mollica (52' Asero), Moi, Pertosa, Fragapane (59' Di Francesco); Palmisano (72' Staiano), Miceli (59' Santapaola), Viglianisi; Fichera, Catania; Rabbeni (62' Schirone). A disposizione: La Rosa, Panza, Di Stefano. Allenatore: Cozza

Arbitro: Matina di Palermo (Cozza-Signorelli).

Marcatori: 39' Romano (P), 93' Piccolo (P)

Ammoniti: Pertosa, Santapaola (B)