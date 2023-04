Serie D/Girone I - La Mariglianese scivola a Brusciano, Acireale corsaro con Sbrissa

Una brutta sconfitta allo Stadio Comunale di Brusciano e le speranze di agganciare la zona playout sempre più ridotte. La Mariglianese non riesce a raccoglie il bottino contro l'Acireale e incassa la diciannovesima disfatta su trentuno gare in campionato. Un numero che certifica le difficoltà stagionali per la brigata biancazzurra che crolla di misura, ancora distante dallo squalificato Santa Maria delle Grazie, e scivola a meno sette lunghezze dal terzultimo posto, occupato dal Real Aversa. Il calendario dice tre giornate al termine, al team napoletano servirà un vero e proprio miracolo per acciuffare la griglia spareggi. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno l'occasione per sbloccare la sfida con un calcio di rigore al 40'. Schena s'incarica della battuta, ma colpisce la traversa: Giappone poi salva tutto sulla ribattuta. Il risultato resta inchiodato all'intervallo, nella seconda frazione invece c'è il lampo ospite che decide la contesa. Magia di Sbrissa al 74' e Acireale che conquista una preziosa posta in palio in ottica salvezza. La Mariglianese cade al triplice fischio, non mancano i rimpianti per una clamorosa chance sprecata sul suolo campano.