Serie D/Girone H - L'Afragolese raccoglie un punto contro il Nardò: 2-2 al Vallefuoco, la Cavese ringrazia

Secondo pareggio consecutivo per l'Afragolese, il match con il Nardò - secondo della classe - allo Stadio Vallefuoco si conclude con il risultato di 2-2. La formazione campana passa due volte in vantaggio, ma non basta: la compagine pugliese riesce nella rimonta. Ci prova subito la formazione ospite con Gjonaj, la conclusione termina alta sopra la traversa. Rispondono i rossoblù con Tripicchio e Celiento che dialogano: botta di sinistro del numero 21, sfera tra le braccia di Viola. Al 12' rigore conquistato dai napoletani: dal dischetto si presenta lo specialista Longo che spiazza l'estremo difensore e realizza. La reazione dei granata è affidata a Addae che manda fuori di testa. Al 24' azione interessante dei padroni di casa con Tripicchio che imbecca Padulano, il sinistro dal limite è distante dalla porta. Nel finale di frazione sale in cattedra Provitolo con una grandissima parata al 40' sulla botta ravvicinata di Gjonaj. Doccia fredda ad avvio ripresa con il pareggio di Addae, ma al 56' l'Afragolese si riporta in vantaggio. Splendida combinazione con Celiento che fa da sponda per Longo: servizio per Tripicchio che, col destro, gonfia la rete. Attorno all'ora di gioco, Virgilio alza troppo la mira da buona posizione. Passano dieci giri di lancette e ancora Addae gela i rossoblù con il guizzo che vale il 2-2. Al 73' il Nardò sfiora anche la terza marcatura con Antonacci che, tutto solo in area, colpisce il palo con il mancino. Poco altro nel finale, dopo cinque minuti di recupero termina l'incontro.