Serie D/Girone G - Il lampo di La Monica fa esultare il Sorrento: Cassino steso di misura

Il Sorrento di Vincenzo Maiuri torna al successo, superato il Cassino nella gara valida per la trentunesima giornata del Girone G di Serie D. Rientra Francesco Todisco a sinistra, Erradi in mediana con Herrera regista e Scala nel tridente: queste le scelte dal primo minuto. E bastano pochi secondi ai padroni di casa per sbloccare il risultato con il vantaggio immediato di La Monica. Il numero 4 trova il varco giusto per punire la difesa avversaria e concretizza l’azione all’avvio. La rete però non rompe effettivamente l’equilibrio in campo, non si registrano ulteriori occasioni nella prima mezz’ora di gioco. Ad influire anche il campo pesante a causa della pioggia incessante. Al 40’ Petito si divora il raddoppio a tu per tu con Della Pietra. Sugli sviluppi dell’angolo, Badje scarica il diagonale verso lo specchio, ma la mira non è precisa. Nel finale di frazione, il Cassino salva sulla linea la botta sicura di La Monica dal limite. La ripresa si apre con un destro di Badje che si spegne fuori. Al 60’ gol annullato a Scala per posizione giudicata irregolare. Al 79’ Cuccurullo, appena entrato in campo, conclude col mancino: Della Pietra tiene a terra. Il Sorrento aspetta soltanto il triplice fischio, dopo cinque minuti di recupero si chiude la sfida allo Stadio Italia.