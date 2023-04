Serie D/Girone H - La Puteolana ferma il Barletta, ma per la salvezza serve un miracolo: 0-0 allo Stadio Puttilli

Un buon punto per la Puteolana in trasferta. La squadra di Salvatore Marra blocca il Barletta, quarta forza del campionato, allo Stadio Puttilli. I Diavoli Rossi, complice anche la sconfitta del Francavilla, recuperano un punto sulla zona playout: l’impresa salvezza resta tuttavia complicata, Guarracino e compagni sono distanti sette punti dalla griglia spareggi quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare.

Buona partenza per la formazione flegrea che si affaccia in maniera coraggiosa in avanti e porta al tiro Rimoli da fuori area: la traiettoria è alta rispetto allo specchio. Dopo dieci minuti senza grandi emozioni, al 13’ Trezza manca il tocco davanti a Piersanti. Poi è D’Ancora a far partire un missile che si spegne poco distante dal bersaglio. Sul ribaltamento di fronte, Lamberti deve opporsi alla conclusione a giro di Loiodice: Lattanzio non sfrutta la respinta. Padroni di casa nuovamente pericolosi con un tiro-cross al 19’. Poco da segnalare nella seconda parte del primo tempo, al 40’ Loiodice mette al centro per Maccioni che non inquadra al volo. Il centrocampista ci riprova anche al 44’, il risultato resta bloccato. Ad inizio ripresa ottima chance per Cappa che, a tu per tu con Piersanti, calcia alto sopra la traversa. Segue una buona occasione per Scaringella, al 50’ ancora D’Ancora non trova la via vincente. Al 55’ incornata di Maccioni, Lamberti c’è. I granata provano a pungere nuovamente due minuti più tardi con un destro di Letizia, Piersanti fa sua la sfera. Il Barletta spinge sull’acceleratore con Maccioni al 70’ e con Petta al 75’. Poco altro da segnalare nel finale di partita, Lattanzio da una parte e Grieco dall’altra costruiscono le ultime occasioni.