Serie D/Girone G - Il Sorrento non scardina il Monterotondo: rigore sbagliato da Herrera allo scadere

Un solo punto di vantaggio sulla prima inseguitrice e una gara ancora da recuperare: per la capolista Sorrento c’è la partita allo Stadio Italia contro il Monterotondo. Sfida non semplice per la brigata di Vincenzo Maiuri, decisa a dare continuità alle ultime due vittorie consecutive. In Campania, però, arriva una squadra poco distante dalla zona playoff. Il tecnico rossonero si affida a Carotenuto e La Monica con Herrera, Scala e Gaetani ai lati di Petito. La cronaca si apre con una buona giocata di Gaetani che si ritaglia l’opportunità per calciare in porta, la giocata è centrale e non crea problemi all’estremo difensore ospite. Dopo una fase di sostanziale equilibrio e senza occasioni, alla mezz’ora Petito ha una buona chance per sbloccare la sfida: resiste il parziale inchiodato. Nel finale di frazione, Baldassi prova a scuotere i suoi con una conclusione di mancino che trova i guantoni sicuri di Del Sorbo. Prima dell’intervallo, altra iniziativa offensiva dei costieri e Carotenuto spreca da buona posizione. Ad avvio ripresa, rossoneri a caccia del vantaggio, ma c’è ancora imprecisione per gli uomini di Maiuri: Petito non approfitta di un calcio d’angolo e manda fuori. Il Monterotondo gioca di rimessa, lascia pochi spazi e si difende con ordine. Gaetani e compagni tentano imbucate per bucare la retroguardia avversaria, soltanto nelle battute conclusive si sviluppa la più grande occasione per il Sorrento. Cacace si guadagna la massima punizione sulla battuta di una palla inattiva, dal dischetto si presenta Herrera che colpisce il palo. Sfortuna e poca precisione per la formazione di casa che, con una gara ancora da recuperare, subisce il sorpasso della Paganese in testa.