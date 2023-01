Serie D/Girone H - Il Bitonto ribalta l'Afragolese a Cardito: bomber Longo non basta ai rossoblù

Una squadra partita con ambizioni differenti, poi la deludente cavalcata della prima parte di stagione. L’Afragolese di Massimo Agovino è chiamata a un riscatto nel girone di ritorno del campionato. Risalire la classifica dev’essere un imperativo per la brigata rossoblù, a caccia di punti pesanti e di una vittoria che manca da troppo tempo contro il Bitonto. Grande partenza allo Stadio Vittorio Papa di Cardito per i napoletani che passano in vantaggio col solito Longo. Errore in disimpegno della difesa ospite, il bomber si avventa sulla sfera e trafigge il portiere con un delizioso pallonetto. Al 21’ i pugliesi agguantano il pareggio col rigore ben eseguito da Palazzo: battuto Provitolo e match riequilibrato. Al 30’ occasione con Celiento che salta in dribbling due avversari, entra in area e mette al centro per Esposito che spreca, spedendo alto. Al 39’ punizione di Picascia, la sfera arriva a Murolo che gioca di sponda per De Marco: il destro del centrocampista è impreciso. Ad inizio secondo tempo, il Bitonto completa la rimonta ancora col suo goleador: il capitano si fa trovare pronto all’appuntamento e gonfia la rete alle spalle di Provitolo. Al 53’ Percuoco si invola sul fondo e pennella al centro, Celiento calcia a botta sicura e trova l’opposizione di Petrarca. Al 65’ i campani restano in dieci per la doppia ammonizione di Celiento: partita in salita per la truppa di Agovino. Al 71’ anche il Bitonto resta in dieci per l’espulsione diretta di Lucchese, autore di un bruttissimo fallo su Mancino. Il forcing nel finale dell’Afragolese non porta al pareggio, ci prova altresì Murolo senza nessun successo. Al triplice fischio, si concretizza il ko per i rossoblù che confermano difficoltà anche nel 2023.