Serie D/Girone H - Puteolana, passo falso al Conte: il Nardò conquista il bottino

Impegno interno per la Puteolana di Salvatore Campilongo. I Diavoli Rossi, all’ultimo posto nel Girone H di Serie D, affrontano il Nardò allo Stadio Domenico Conte. Subito impegnato Lamberti all’avvio, il portiere deve allontanare - con l’aiuto del legno - il colpo di testa di Montinaro. Al 4’ ancora il calciatore ospite ci prova da lontano, la sfera termina alta. Al 5’ Caliendo trova lo spazio per affondare, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. All’8’ grande intervento di Lamberti su Dambos, poi una disattenzione della retroguardia spalanca la strada a Ciracì che punisce e sblocca il risultato all’11’. Al quarto d’ora, punizione insidiosa di Catinali: Viola devia in corner. Alla mezz’ora Addae cerca la conclusione, blocca l’estremo difensore di casa. Al 31’ Ciracì si divora il raddoppio, ma il gol è nell’aria e si concretizza al 33’ su errore di Calvanese: Ferreira approfitta e fa 0-2. Al 42’ la Puteolana accorcia. Avella centra il palo da calcio piazzato, Haberkon si avventa sulla ribattuta e riapre la contesa. L’ultimo sussulto del primo tempo è di Montinaro, Lamberti c’è. Al 55’ Trezza si ritaglia uno spazio con un tiro a giro, Viola sporca la traiettoria. Al 61’ si rinnova il duello tra Lamberti e Montinaro, il guardiano flegreo è attento e disinnesca. Al 78’ Amelio cerca la gloria con una giocata al volo, la parabola è imprecisa. La fiammata conclusive della partita, in un finale non ordinato per gli uomini di casa, è di D’Ancora: Viola è sempre preciso e attento. Non succede più nulla, al triplice fischio la Puteolana esce sconfitta dal confronto interno col Nardò.