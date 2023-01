Serie D/Girone I - Prima vittoria per la Mariglianese, il Trapani va ko al Santa Maria delle Grazie: decide la doppietta di Maydana

Una stagione finora da dimenticare e un nuovo anno che dovrà coincidere con una rapida risalita. La Mariglianese di mister Pasquale Sena accoglie il Trapani allo Stadio Santa Maria delle Grazie. Il team biancazzurro, all’ultimo posto in classifica dopo una prima parte di stagione deludente, prova a rialzarsi contro il club granata. La prima fiammata della partita è di Musso con una conclusione bloccata da Cappa. Al quarto d’ora, i siciliani passano in vantaggio. Musso, dal limite dell’area, lascia partire una conclusione che brucia l’estremo difensore e vale lo 0-1. Al 26’ schema da palla inattiva tra Carboni e Kosovan, il centrocampista non riesce a trovare lo specchio. I campani si fanno vedere in avanti alla mezz’ora con una giocata offensiva, ma è al minuto trentuno che Monteleone stacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non trova il bersaglio difeso da Summa. Sale la pressione della squadra di casa che trova il pareggio al 37’ col solito Maydana abile a sfruttare una disattenzione della difesa ospite. Si chiude così il primo tempo. Giusto approccio per la Mariglianese nel secondo tempo, Garritano carica il tiro e Summa allontana al 52’. Al 59’ Mangiameli entra in area e viene steso, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri va Kosovan che fallisce l’opportunità. Al 64’ anche Musso va vicino alla marcatura con un tentativo di poco largo. All’80’ granata insidiosi su una battuta dalla bandierina con l’incornata di Carboni. All’85’ Cappa e Piscopo devono fermare l’incursione di Cangemi. All’86’ i biancazzurri trovano la vittoria con Maydana, autore di una doppietta: l’attaccante sfrutta lo svarione del reparto arretrato del Trapani e sigla il 2-1 definitivo. Primo successo in campionato per la Mariglianese, il nuovo anno inizia col sorriso.

Il tabellino

Mariglianese: Cappa; Massaro, Esposito, Petruccelli, Piscopo, Monteleone, Garritano (72′ Oliva), Giordano (58′ Bacio Terracino), Cacciottolo (80′ Schena), Maydana (87′ Ciaravolo), Corbisiero. A disposizione: Lesta, Saporito, Fiorillo, Zollo, Panvini. Allenatore: Pasquale Sena

Trapani: Summa, Cellamare (46′ Pipitone), Carboni, De Pace, Romano; Cangemi, Santapaola (46′ Mangimeli), Kosovan; Carbonaro (55′ Catania); Mascari (80′ Ngyir), Musso. A disposizione: Di Maggio, De Santis, Kanoute, Oddo, Scuderi. Allenatore: Alessandro Monticciolo

Arbitro: Lascaro di Matera

Marcatori: 14′ Musso (T), 37′ e 86′ Maydana (M)

Ammoniti: Piscopo, Esposito, Cacciottolo, Petruccelli (M); Mascari, Kosovan, De Pace (T)