Serie D/Girone G - Beffa Portici al San Ciro: la Lupa Frascati pareggia al 92'

Sfuma nel finale la vittoria per il Portici di Savio Sarnataro, la Lupa Frascati riesce ad agganciare il pareggio nelle battute conclusive del match del San Ciro. Partita molto equilibrata all’avvio con le due squadre che giocano a viso aperto, con intensità e voglia. Soltanto alla mezz’ora si sblocca il confronto. Fraseggio veloce per i padroni di casa, Senese entra in area e viene steso da Pompili: il direttore di gara non ha dubbi ed assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta lo specialista Di Gennaro che spiazza Casagrande e sblocca il parziale. Gli ospiti accusano il colpo, ma tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, il risultato non cambia. Nella ripresa, i laziali alzano i giri del motore e Marras prova a sorprendere Borrelli da calcio piazzato: l’estremo difensore risponde. I campani sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Filogamo che si stampa sulla traversa. Nel secondo minuto di recupero, la Lupa Frascati acciuffa l’1-1: Senesi inventa per Persano, il pallonetto scavalca Borrelli e si deposita nel sacco. Non succede altro, per il Portici si concretizza una vera e propria beffa.