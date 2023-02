Serie D/Girone H - L'Afragolese ritrova il successo: battuto il Lavello, decidono Padulano e Camara

Quattro partite senza vittoria, l’Afragolese esce dal momento sottotono e ritrova il successo: allo Stadio Michele Lorusso di Venosa arrivano i tre punti contro il Lavello. La formazione di Leonardo Bitetto si tira momentaneamente fuori dalla zona playout e punta alla salvezza diretta. Due occasioni rossoblù nel giro di trenta secondi all’avvio. La prima sui piedi di Tripicchio che scaraventa la palla alta sopra la traversa. Stessa sorte per Camara, liberatosi bene al limite dell’area. Al 10’ si sblocca la partita in favore dei napoletani: Padulano, atterrato in maniera irregolare, si presenta dal dischetto e spiazza Trapani per il vantaggio. Al 18’ la reazione dei padroni di casa con l’ex Acampora: il calcio piazzato dai trenta metri, complici anche le forti raffiche di vento, si trasforma in un tiro insidioso allontanato da Provitolo. Al 24’ Tripicchio cerca di beffare l’estremo difensore dalla lunga distanza, la parabola si spegne fuori non di molto. Al 31’ Esposito vince un contrasto, palla a Tripicchio che impegna Trapani: sulla ribattuta, Camara firma il raddoppio. Al 34’ corner di Tripicchio, Allegra ci prova al volo, ma manda a lato. Nel finale di frazione, l’Afragolese sfiora il tris con un contropiede di Esposito che favorisce Cordato: il sinistro è respinto da Trapani. Nel secondo tempo, la partita è sospesa momentaneamente per incidenti sugli spalti. Alla ripresa, Lavello costretto a giocare in dieci per l’espulsione di Trapani, beccato in un parapiglia scoppiato sul terreno di gioco. All’84’ il team locale accorcia con il guizzo di Pipolo. Non succede più nulla, al triplice fischio è 1-2.