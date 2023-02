Serie D/Girone H - Il Martina ribalta la Puteolana: Mangialardi e Diaz rispondono a Rabbeni

Sconfitta esterna per la Puteolana di Salvatore Marra. Dopo il ko con eliminazione nel turno infrasettimanale di Coppa Italia, la formazione granata cade anche sul campo del Martina. I Diavoli Rossi restano all’ultimo posto in classifica, a meno quattro dal Lavello penultimo e a meno sei dalla zona playout. La partita si apre con un tiro di Gatto dalla distanza, la traiettoria sfiora di poco il palo. Risponde Mangialardi che costringe Lamberti ad un intervento importante al 12’. Attorno alla mezz’ora di gioco, Amelio ci prova direttamente da calcio d’angolo: l’estremo difensore di casa non si lascia sorprendere. Al 36’ colpo di testa di Diaz, Lamberti risponde ancora presente. Nel finale di frazione, Varchetta viene steso in area e l’arbitro assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Rabbeni che spiazza Figliola e sblocca la sfida. Ad avvio ripresa, D’Ancora non riesce a sfruttare un servizio di Avella. Al 56’ arriva il pareggio locale: lo stacco di Mangialardi vale il momentaneo 1-1. La Puteolana si rivede in avanti con una giocata in acrobazia di Guarracino al 67’. Sul capovolgimento di fronte, al 69’, l’indisturbato Diaz infila Lamberti e completa la rimonta. I campani si affidano a un’iniziativa imprecisa di Gatto e a una clamorosa occasione per Rimoli in pieno recupero. Il risultato finale è 2-1.