Serie D/Girone G - Nola solido e temibile, Paganese rallentata: 0-0 al Torre, il Sorrento ringrazia

Una grande prestazione per il Nola in trasferta: gli uomini di mister Ferazzoli fermano la corazzata Paganese e raccolgono un punto prezioso per l’obiettivo salvezza. Occasioni migliori per la compagine bianconera che sfiora più volte il vantaggio. La partita dello Stadio Marcello Torre inizia con ritmi non altissimi, la prima chance è per gli ospiti con un tocco morbido di Palmieri che termina distante dallo specchio: non preciso Pinestro nella circostanza. Replicano subito gli azzurrostellati con De Felice di testa su cross di D’Agostino, la palla finisce sul fondo. Al 20’, su un traversone dalla sinistra, destro al volo di Palmieri: Pinestro si distende e para. Immediata replica dei padroni di casa con un’iniziativa di D’Agostino che pesca Maggio: l’attaccante impegna severamente Zizzania, bravo ad opporsi. Al 32’ l’incornata di Sparacello sugli sviluppi di un corner termina a lato, sul versante locale sponda di Maggio per De Felice che non inquadra lo specchio. Non mancano ulteriori tentativi da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia: all’intervallo le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità. Meglio il Nola nel corso della seconda frazione, da segnalare due tentativi di Palmieri in pochi minuti: l’imprecisione e l’intervento di Pinestro negano la gioia del gol. Al 59’ punizione di D’Agostino per il colpo di testa di Maccherini, Zizzania agguanta. Al 65’ chance clou della gara per i bianconeri. Su un calcio di punizione di Gonzalez, Sparacello appoggia per Sepe: il mancino colpisce il legno a Pinestro battuto. Tante interruzioni nella parte conclusive del match. La Paganese va a caccia del successo, il Nola si difende e rischia pochissimo: è 0-0 allo Stadio Torre.