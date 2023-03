Serie D/Girone H - Afragolese corsara sul campo dell'Altamura: Celiento regala tre punti importanti ai rossoblù

Una vittoria che allontana l'Afragolese dalla zona calda della classifica: contro l'Altamura allo Stadio Tonino D'Angelo decide Celiento. La partita si apre con un tentativo di Serra dalla distanza, la conclusione si spegne a lato della porta difesa da Provitolo. La risposta dei rossoblù non si fa attendere con Esposito che allarga per Celiento: il destro dell'attaccante è neutralizzato dal portiere. Al 10', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i rossoblù vanno vicini al gol: la traiettoria disegnata da Tripicchio attraversa tutta l'area piccola, Guido blocca e sventa il pericolo. Attorno alla mezz'ora di gioco, De Marco chiama ancora in causa l'estremo difensore avversario. Sul ribaltamento di fronte, Percuoco è provvidenziale in chiusura su Sosa. La prima frazione va in archivio con una clamorosa chance fallita da Croce a tu per tu con Provitolo. Ad inizio ripresa, traversa per l'Afragolese. Arrivoli innesca Celiento che tenta il tiro-cross: la parabola sbatte sul legno e torna in campo. Il gol è soltanto rimandato perché al 54' Esposito conquista il possesso e lancia Celiento che entra in area e fa 0-1. Al 74' i campani sfiorano il raddoppio su gravissima disattenzione di Guido, Esposito non sfrutta l'opportunità. All'81' altro pallone sanguinoso perso dall'Altamura, Martiniello prova a sorprendere la difesa con un pallonetto: il portiere è prodigioso. L'Afragolese regge e non rischia nel finale, festeggia il team napoletano dopo i tre fischi del direttore di gara.