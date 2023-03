Serie D/Girone H - Spettro retrocessione sulla Puteolana: il Casarano vince di misura al Conte

Altro giro, altra sconfitta per la Puteolana: allo Stadio Conte è il Casarano a strappare la posta in palio ai Diavoli Rossi. Si complica l’impresa salvezza per i granata, a pochi passi dalla retrocessione diretta. La cronaca si apre con un tentativo dalla distanza di Rimoli, con qualche difficoltà Carotenuto trattiene. Al 9’ chance sprecata da Rabbeni davanti all’estremo difensore. Gli ospiti rispondono con una conclusione di Saraniti, Lamberti si fa trovare pronto. Il calciatore rossazzurro ci riprova poco dopo, ma alza troppo la mira. Al 23’ si registra un nuovo guizzo flegreo con Cappa da lontano, poi tocca a Rabbeni sfiorare il bersaglio con un tiro a giro poco dopo la mezz’ora: non si segnalano ulteriori occasioni, le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Di ritorno in campo, la Puteolana è anche sfortunata: il palo nega la gioia a Guarracino. Attorno al 55’ Cappa si fa vedere due volte in avanti, segue un’idea di Rimoli che si perde di un soffio a lato. Al 69’ la beffa per i granata, con il Casarano che sblocca: tiro-cross di Strambelli che sorprende Lamberti. La squadra di Salvatore Marra prova a reagire con Haberkon: al 72’ e al 78’ protagonista Carotenuto con due parate. L’ultimo squillo del match è di Guarracino in serpentina, il tiro è sporcato in corner. I Diavoli Rossi non riescono ad acciuffare un pareggio utile per il morale, al triplice fischio arriva la quarta sconfitta di fila in campionato.