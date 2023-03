Serie D/Girone G - Il Portici risponde al Monterotondo, 1-1 al Comunale Pierangeli: Di Gennaro ancora in gol

Pareggio esterno per il Portici di Savio Sarnataro nell’anticipo del sabato contro il Monterotondo. La sfida, valida per la ventottesima giornata del Girone G di Serie D, si chiude con un botta e risposta tra le due formazioni. La squadra napoletana torna a far punti dopo due sconfitte di fila, ma resta in piena zona calda: agganciato il gruppo composto da Nola, Angri e Atletico Uri, di scena domani. Allo Stadio Comunale Pierangeli si gioca un match equilibrato, i campani devono fare a meno di cinque calciatori. Fuori gli indisponibili Silvestre, Riccio, Pinto e Idioma. Out per squalifca Guarino. Sono venti i convocati dal mister che si affida su Orlando e Filogamo, dalla panchina Di Gennaro, così come Maraucci e Mincione. Nelle battute iniziali, la gara fa fatica a decollare: le due compagini si affrontano in maniera chiusa e studiano il rispettivo avversario. Meglio il Portici che attacca a pieno organico a metà frazione e va alla ricerca del vantaggio. Si contano, nel corso della prima frazione, due importanti occasioni, una targata Pelliccia e l’altra firmata Marino: in entrambe le circostanze non si sblocca la partita. Il primo tempo va in archivio col punteggio di 0-0. Più vibrante la ripresa, con Orlando che cerca subito di impensierire la retroguardia locale: l’occasione termina con un nulla di fatto. Al 50’ però ci pensa Tilli a sbloccare la contesa e a regalare il momentaneo vantaggio alla sua brigata. All’ora di gioco Sarnataro si gioca la carta Di Gennaro: il centrocampista al 74’ s’incarica della battuta di un calcio di rigore e aggancia l’1-1. Il Monterotondo torna ad affacciarsi in attacco negli ultimi minuti, Galizia allontana la minaccia e salva. Non accade altro, arriva il dodicesimo pareggio in campionato per gli azzurri.