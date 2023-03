Serie D/Girone G - Il Sorrento regola la Vis Artena: decide il rigore di Cacace, i rossoneri agganciano la vetta

Prosegue la marcia nella zona nobile della classifica per il Sorrento: la squadra di Vincenzo Maiuri conquista la vittoria sul campo della Vis Artena, decide un penalty eseguito magistralmente da Cacace nel finale di primo tempo. Con il pareggio tra Paganese e Nola, i rossoneri agganciano gli azzurrostellati in vetta.

Subito ottimo avvio per i costieri che sfiorano il vantaggio. La traiettoria velenosa disegnata da Herrera da corner trova la deviazione del portiere Giuliani: la palla si stampa sulla parte bassa della traversa. Al 10’ Erradi riceve sulla trequarti, si accentra e dal limite scarica il mancino, la conclusione termina sul fondo. Passano sette giri di lancette e ancora Erradi si libera in un fazzoletto al centro dell’area e cerca la botta piazzata: iniziativa di poco larga. Al 35’ Petito si presenta a tu per tu con Giuliani da posizione defilata: diagonale preciso ma lento, il portiere blocca. Al 39’ Scala crossa al centro dalla sinistra, Petito anticipa il proprio marcatore in acrobazia e Giuliani fa buona guardia. Il primo tempo si chiude con i rossoneri che passano in vantaggio, a sbloccare il match ci pensa Cacace direttamente da calcio di rigore, conquistato da Petito. Ad inizio ripresa, totale gestione per gli uomini di Vincenzo Maiuri: nessun rischio per Fusco e compagni nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Da registrare, poco più tardi, un tacco di Badje per Petito, anticipato dal portiere laziale. I locali si rendono pericolosi con Gaeta che non trova il bersaglio. Al 77’ Simonetti calcia da posizione ravvicinata, la difesa salva sulla linea tra le proteste dei costieri per un gol fantasma. Non succede altro, al triplice fischio è 0-1 per il Sorrento.