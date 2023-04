Serie D/Girone G - Il Nola inciampa, il Monterotondo esulta: 3-1 all'Ottavio Pierangeli

Sconfitta e penultimo posto in classifica, il Nola perde in rimonta contro il Monterotondo ed è chiamata all'impresa salvezza a due giornate dal termine del campionato. Nel primo tempo, un'occasione ghiotta per parte, ma sono i bianconeri a sbloccare dopo un lungo forcing. Nel recupero della frazione iniziale, Manfrellotti sfrutta una situazione in area e segna con un tap-in a porta sguarnita in rovesciata. I laziali aumentano i giri nella ripresa e trovano il pareggio con Tilli, abile ad insaccare. Il Monterotondo va vicino al gol in due circostanze, colpendo anche una traversa con Baldassi. È proprio il numero 10 però a trovare il guizzo del raddoppio al 65'. Il Nola subisce il colpo ma si riversa in avanti, trovando un miracolo di Benvenuti che salva la palla sulla linea dopo un colpo di testa di Sparacello. Il tris che chiude la contesa arriva a sei dalla fine: incertezza della difesa nolana, ne approfitta Baldassi che batte ancora Zizzania con un pallonetto.

Il tabellino

Real Monterotondo Scalo: Benvenuti, Santi, Calisto, Gianni, Albanesi, Palladini (46' Mattei), Tilli (75' Sansotta), Meledandri, Di Vico (76' Fontana), Baldassi (87' Bagaglini), Faccenna (89' Carosi). A disposizione: Faraglia, Macri, Putti, Cannas. Allenatore: Fabrizio Paris

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio (75' Marzuillo), Russo (71' Ruggiero), Piacente, Cassandro, Staiano, Palmieri, Castagna (65' Gonzalez), Manfrellotti, Sparacello. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, De Martino, Carrotta, Nappi. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Arbitro: D'Agnillo di Vasto

Marcatori: Manfrellotti 45'+3' (N), Tilli 50' (M), Baldassi 65'-84' (M)

Ammoniti: Meledandri, Tilli, Putti, Benvenuti e Faccenna (M), Russo e Sepe (N)