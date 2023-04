Serie D/Girone G - Palmese sconfitta in Costa Smeralda, l'Arzachena fa tris: quarto ko di fila in trasferta per i rossoneri

Un’altra trasferta indigesta per la Palmese che lascia la Costa Smeralda senza punti nello scontro diretto in ottica playoff: l’Arzachena cala il tris nel primo tempo e manda al tappeto la squadra di Mario Pietropinto. Episodio chiave del match già dopo otto giri di lancette, Pinna servito da Bonacquisti viene messo giù in area: calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Sartor che non fallisce. La reazione ospite si registra al 13’ con un tentativo di testa di Pugliese su passaggio di Silvestro, Fusco neutralizza senza problemi. I rossoneri provano a pungere anche a metà primo tempo con le trame sulle corsie, le sventagliate non riescono ad innescare Puntoriere in area. Nel buon momento rossonero, la compagine smeraldina raddoppia: al 24’ Sartor premia l’inserimento di Pinna che beffa Paduano. Passa la mezz’ora e l’Arzachena mette in ghiaccio la vittoria: servizio di Bonacquisti per Poli che sigla il tris. L’ultimo squillo del primo tempo è di Manca con un destro potente che costringe Paduano all’intervento. Totale controllo del match da parte dell’Arzachena, la Palmese va in gol con Laringe al 57’: la rete è annullata per posizione irregolare. Al 60’ Bonacquisti impensierisce il guardiano rossonero, sul capovolgimento disimpegno impreciso di Dicorato e Fusco deve opporsi a Puntoriere. Al 69’ azione sull’asse Lika-Pinna, il mancino del numero 7 è preda di Paduano. Il risultato resta inchiodato nella ripresa, al triplice fischio esulta l’Arzachena di Nappi: per la Palmese di Pietropinto va in archivio un altro ko, il quarto consecutivo, in esterna.

Il tabellino

Arzachena: Fusco; Piga (54’ Bonu), Sosa, Marinari, Dicorato; Manca, Bonacquisti, Poli (63’ Bellotti); Pinna (71’ Bolo - 78’ Doratiotto), Sartor, Gibilterra (63’ Lika). A disposizione: Ruzittu, Usai, De Rogatis, Mannoni. Allenatore: Marco Nappi

Palmese: Paduano, Manco, Tribuno (70’ Cardone), Galdean, Romano, Mileto (46’ Passaro), Cozzolino, Pugliese, Puntoriere (85’ Iadaresta), Silvestro (66’ Oggiano), Fusco. A disposizione: Vitolo, De Lucia, Chkour, De Feo, Laringe. Allenatore: Mario Pietropinto

Arbitro: Angelo Davide Lotito di Cremona

Marcatori: 9’ rig. Sartor (A), 24’ Pinna (A), 31’ Poli (A)

Ammoniti: Bolo, Doratiotto (A), Romano, Mileto, Cozzolino, Passaro (P)