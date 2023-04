Serie D/Girone H - Longo manda al tappeto il Fasano: l'Afragolese sbanca il Vito Curlo e intravede la salvezza

L’Afragolese espugna lo Stadio Vito Curlo, Fasano battuto nelle fasi finali del match: decide un calcio di rigore di bomber Longo. Preme subito sull’acceleratore la squadra rossoblù con un suggerimento del goleador di giornata per Martiniello, abile a insaccare di testa: l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Al 12’ Percuoco conquista il possesso e mette al centro, ancora per Martiniello: il tacco al volo fa sfumare l’occasione per la truppa di napoletana. Al quarto d’ora ci prova Corvino con una conclusione dal limite dell’area, Provitolo controlla senza troppi problemi. Poi è Battista a calciare da buona posizione con il mancino, l’estremo difensore non si fa sorprendere dalla traiettoria. Sul ribaltamento di fronte è Martiniello ad impattare con poca forza, Ceka raccoglie il pallone e disinnesca la minaccia. Nel finale di frazione, incredibile opportunità fallita dai pugliesi con Battista che, lanciato sul filo del fuorigioco, manda a lato a tu per tu con Provitolo. Nella ripresa, padroni di casa pericolosi con l’incornata di Corvino. Al 51’ Celiento supera un avversario, entra in area e scarica per Martiniello: Ceka è abile ad anticipare l’attaccante. Al 55’ Mancino dribbla il diretto marcatore e, da ottima posizione, si divora l’opportunità. Passata l’ora di gioco, De Marco chiama in causa il guardiano locale, bravo a farsi trovare pronto nella parata a terra. Al 73’ super Provitolo che nega per due volte la gioia a Corvino. Due minuti più tardi, il portiere rossoblù è nuovamente miracoloso sul tentativo ravvicinato dell’attaccante. All’81’ penalty conquistato dall’Afragolese per fallo di mano di Onraita, dal dischetto Longo non fallisce. Si chiude così l’incontro al Vito Curlo.