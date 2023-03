Serie D/Girone G - La Palmese crolla in trasferta: vittoria all'inglese per la Lupa Frascati

Terza sconfitta nelle ultime cinque uscite per la Palmese: il gruppo di Mario Pietropinto crolla sotto i colpi della Lupa Frascati. Complice l’inferiorità numerica per l’espulsione di Paduano, i rossoneri non riescono a tenere testa agli avversari. La cronaca si apre con il vantaggio immediato dei padroni di casa: Persano sfrutta la corsia mancina e serve Armini che non fallisce e sblocca la partita. Proteste della formazione campana per un fuorigioco non segnalato dalla terna arbitrale. Pochi guizzi per gli ospiti con Cozzolino prima e Cardone poi. Al 28’ l’episodio probabilmente decisivo della sfida: retropassaggio sbagliato di Cardone, Persano anticipa Paduano che commette fallo fuori area. L’arbitro sventola il rosso, si complica la giornata della Palmese costretta a rincorrere e con l’uomo in meno. Nella ripresa, buona chance per i rossoneri, con Laringe che non sfrutta davanti a Casagrande. Al 65’ ci pensa Ruggeri a chiudere i conti con il raddoppio. I ragazzi di Pietropinto attendono soltanto il triplice fischio, la Lupa Frascati va vicina alla terza marcatura in più di una circostanza. Il risultato però non cambia più, è 2-1 allo Stadio Comunale VIII Settembre.